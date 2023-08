Alex Caniggia le envío a Lali Espósito un duro mensaje tras sus dichos sobre Javier Milei: "Nadie es kirchnerista gratis"

Desde que se dieron a conocer los resultados de las elecciones del domingo, varias celebridades se manifestaron en las redes sociales y televisión en contra de Javier Milei, quien ganó las PASO con más del 30% de los votos en todo el país.

Pero Lali Espósito fue la famosa más complicada en el tema. Desde que dio su opinión sobre el triunfo de Javier Milei, no ha parado de recibir insultos y malos tratos. Cuando se compartieron los porcentajes el domingo, la cantante expresó en Twitter (X) (@lalioficial) su malestar frente a los resultados: "Que peligroso. Que triste", expresó decepcionada la artista.

El comentario que hizo Lali Espósito. Créditos: captura de pantalla Twitter @lalioficial.

Y en minutos comenzó el escándalo. El lunes por la mañana, Lali Espósito habló en la red social sobre el comentario que había realizado: "No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del 'otro bando' y del único bando que voy a estar SIEMPRE (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más 'cómodo' pero no soy así asique...¡Sí! Para mi es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos.

Ese mismo día, Javier Milei fue consultado por el periodista Jonatan Viale en Radio Rivadavia por los dichos de la cantante y respondió irónicamente: "Perdón, pero no sé quién es Lali Espósito". El comunicador le explicó al candidato a presidente que es una cantante y actriz y nuevamente contestó sarcásticamente: "Está bien, pero que se yo, yo escucho los Rolling Stones. Escucho los Rolling Stones o música clásica. No soy muy idóneo en música popular".

La fuerte crítica de Alex Caniggia hacia Lali Espósito. Créditos: captura de pantalla Instagram Alexcaniggia.

Varios apoyaron a la intérprete de "Disciplina", como la exjugadora de Gran Hermano, Romina Uhrig; pero otros la criticaron, como Alex Caniggia. El hijo del reconocido futbolista expresó su opinión en Instagram (@Alexcaniggia) y defendió al representante de La Libertad Avanza.

Junto a una imagen donde se revela que Lali Espósito cobró del gobierno de turno $40 millones para dar un recital en Neuquén, el mediático escribió: "Nadie es kirchnerista gratis. Aguante los Rolling".