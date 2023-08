Actores con Síndrome de Down realizarán una función especial en Mendoza

Abremundos es el primer elenco de teatro mendocino conformado por actores y actrices con Síndrome de Down. Nació en febrero de 2018 como una propuesta dentro del taller de aprestamiento laboral de jóvenes y adultos con Síndrome de Down, de la Institución APANDO (Asociacion De Padres De Niños Down).

Su primer espectáculo, La llave perdida, se estrenó ese mismo año y fue un éxito. El público acompañó en cada presentación e incluso el grupo fue elegido para participar en uno de los planes de gira teatral que promueve en la provincia el Instituto Nacional del Teatro.

Abremundos está conformado por Carla Bresso, Rodrigo Escudero, Alejandro Hertlein, Sofía Morales, Mariana Lang, Sofia Vera y Nicolás Rodríguez

Ahora, en una función especial en el Teatro Quintanilla el próximo jueves, Abremundos presentará su segunda creación, En blanco y negro, un paseo de película. En escena, siete actores (Carla Bresso, Rodrigo Escudero, Alejandro Hertlein, Sofía Morales, Mariana Lang, Sofia Vera y Nicolás Rodríguez) proponen un divertido recorrido por conocidos largometrajes que despiertan en el público los más gratos recuerdos.

¿Y qué tiene de particular esta fecha? Es la antesala a su participación en el Festival Internacional de Teatro y Discapacidad, organizado por Virginia Lombardo, que se realizará el 1, 2 y 3 de septiembre en Buenos Aires. Y si bien no es la primera vez que el elenco viaja hasta la ciudad de la furia para compartir su arte, en esta oportunidad llevarán un nuevo espectáculo, Casting.

Abremundos viajará a Buenos Aires a representar a Mendoza en el Festival Internacional de Teatro y Discapacidad

Sobre la importancia de este encuentro teatral, Gabriela Garro, directora del grupo, contó a MDZ: "Le da una vigencia a Abremundos. Es una participación a nivel nacional y lo hacemos desde el 2018. Nunca hemos faltado. En pandemia lo hicimos vía online y ahora presencial. Lo hacemos gracias a la ayuda de la institución APANDO y de las familias que están presentes en todo. Sin su apoyo, sería imposible".

Y el elenco no descansa. Próximamente también se presentarán en la Sala Ana Frank, en el Colegio Universitario Central (CUC) y en el Instituto de Educación Superior Tomás Godoy Cruz. "Estamos en permanente actividad, disponible para quienes nos necesiten. Estamos dispuestos a trabajar y dar lo mejor de nosotros. Hay que incluir de verdad y no quedarse en el eufemismo de decir 'yo incluyo porque me acerco a la discapacidad de alguna manera'. Estaría bueno que se derriben las barreras sociales que no colaboran en nada. Abremundos es capaz de abrir puertas, mentes y corazones", indicó la actriz.

Abremundos presenta En blanco y negro, un paseo de película

Jueves 17, a las 20:30, en el Teatro Quintanilla (Subsuelo Plaza Independencia, Ciudad de Mendoza). Entradas en EntradaWeb.