Dady Brieva decretó el fin de la grieta tras el impactante resultado de las PASO

El domingo 13 de agosto, Dady Brieva se sumó al programa especial que C5N puso al aire para cubrir las PASO. Y cuando el recuento de votos ya posicionaba a Javier Milei y sus ideas libertarias de ultra derecha como el gran ganador de la noche, el humorista se animó a vaticinar el final de la grieta política.

Como en muchos hogares argentinos y búnkeres, el piso de C5N estaba convulsionado con la preeminencia del “voto bronca” que revelaron las urnas, que eligió mayoritariamente al líder de La Libertad Avanza por sobre los de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, y Dady Brieva se expresó al respecto.

Mientras en el programa se referían a este fenómeno histórico en el que buena parte de la población argentina eligió a un candidato que promete terminar con la “aberración de la justicia social”, Dady dio a entender que, con este panorama, la distancia entre el kirchnerismo y Juntos por el cambio dejó de existir.

Brieva alzó su voz en cuanto los panelistas mencionaron la “grieta” que polariza a la Argentina desde hace años: “Volvamos a esto de la grieta… Porque si no, repetimos y sumamos, y yo hago: ‘Wow, wow, wow…’. Yo digo: Cristina (Fernández) no está más y Máximo (Kirchner) debe estar en Holanda, no sé, no lo vi”.

El triunfo de Javier Milei en las PASO liquidó la grieta, según Dady Brieva.

Y el conductor de PPT cerró: “A Wado (De Pedro) tampoco. Saquemos de la agenda el tema de la grieta, ya. Lo venimos arrastrando como mochila y me parece que lo tendríamos que descartar ya. Yo creo que la grieta ya no existe”.

La opinión de Dady Brieva sobre Javier Milei

En otro momento de la transmisión, tras una intensa discusión acerca de las propuestas de cada candidato a presidente, el ex Midachi lanzó una inesperada apreciación personal sobre Javier Milei.

“Aparte del discurso, Milei tiene una cosa muy interesante que los que manejamos más o menos la llegada popular vemos esta cosa que él te propone, y me parece que para la gente que vota está muy bueno eso: escuchar la cosa rápida”, declaró Dady Brieva.