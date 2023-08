Analía Franchin contó en La Peña de Morfi el drama que vivió su familia

El programa que gestó Gerardo Rozín, la Peña de Morfi se caracteriza por ser un espacio en el cual los artistas y estrellas del espectáculo abren su corazón y cuentan sus historias. Por lo que no sorprende que, una vez más, una famosa cuente un lado poco conocido de su familia.

Analía Franchín fue invitada este domingo electoral al magazine de Telefe donde en plena charla con la conductora Georgina Barbarossa, la panelista y periodista se sinceró sobre las duras historias de su madre y hermana, que aún sana las secuelas de aquellos episodios en su infancia.

Analía Franchín fue invitada a La Peña de Morfi donde contó su historia familiar

El arranque de la emotiva charla, que luego terminó en la cuestión personal de Analía Franchín, fue sobre la importancia de cuidar la salud mental y cómo aún en nuestros días no se le presta la importancia que se le debe. “La gente está totalmente desamparada. Ni siquiera hay lugares privados porque están desbordados de gente. No sé por qué cada vez más a nivel mundial hay problemas con esta situación”, analizó la periodista.

A lo que Georgina Barbarossa preguntó: "¿Cuándo se dieron cuenta de que tu hermana tenía esos problemas?”. A lo que la ex participante de MasterChef respondió: “En realidad, mi mamá primero pasó por un periodo de depresión muy grande, fue muy difícil, muy difícil para todos porque ella, pobrecita, no la estaba pasando bien, no siempre caés en las manos del mejor psiquiatra, entonces tuvo un periodo muy feo, pensábamos: ‘¿En un momento habrá que internarla?’. A la hora de internarla fue muy duro y después cuando mi mamá se puso bien, mi hermana, la más grande, empezó… bueno, como ustedes saben que yo la he ayudado mucho con su tema de adicción”, agregó.

Hace un tiempo comentó que Sandra, su hermana, tiene 58 años pero hace 40 que lucha contra sus adicciones. "Pasamos por todos los estados, algunas internaciones y por las jornadas extensas sin saber si la encontraríamos en una zanja o similar", explicó y mencionó en alguna oportunidad que Gastón Pauls la contactó para ayudarla.

Para concluir con la historia contó que el padre de sus hermanas las abandonó por lo que su madre tuvo que hacerse cargo de ellas: "Las puso en casas de familiares, se fue a trabajar y creo que esas cosas, al después no hablarlas, se agrandan. Además, mis hermanas ya cargaban con el abandono de un padre que se fue de un día para el otro, y después la mamá que estaba trabajando. Por lo tanto, cuando esas cosas después no se hablan en la familia, para mí van haciendo un agujero que te va carcomiendo por dentro como si te agarrara una bacteria y te fuera carcomiendo”.

Analía Franchín y su hermana, Sandra

Y concluyó: "Eso después la llevó a mi hermana a tomar un camino horrible, horrible. Gracias a Dios hoy está divina, hermosa. Mi mamá me dice: ‘volví a parir’. Porque mi hermana Sandra está tan bien ahora, tan bien con sus 60 años, realmente ha tenido una recuperación fantástica. Bueno, día a día”.

Sin dudas tomar conciencia sobre las adicciones y la salud mental es crucial: "Eso es para que la gente vea que se puede. Solo por hoy, se puede y es posible recuperarse”, cerró Analía Franchín con la esperanza de que se promulgue una ley que proteja a las personas que tienen trastornos de salud mental.