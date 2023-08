Se conoció el motivo por el que Susana Giménez no va a votar en estas elecciones

Este domingo se realizan las elecciones PASO en Argentina para elegir a los candidatos a la presidencia del país. Con un comienzo hasta el momento tranquilo y por los senderos normales, los famosos todavía no se han acercado a las escuelas para emitir su sufragio, algo que Susana Giménez no podrá hacer.

Desde Punta del Este, Uruguay, su lugar de residencia, Susana Giménez explicó que justamente ese es el motivo por el que no puede votar. “Pensaba ir a Buenos Aires para votar, pero no puedo por ser residente uruguaya. Puedo votar en las nacionales, pero no en las PASO”, dijo, en diálogo telefónico con Jonatan Viale para La Nación +.

“Todo el mundo sabe por quién voy a votar. Siempre voté por Juntos por el Cambio, siempre lo dije y no voy a cambiar ahora. No cambiaría nunca”, dijo entre semana reafirmando su ideología.

Cuando fue consultada sobre qué candidato votaría en la interna del partido, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, la diva de los teléfonos dijo que "confío mucho en los dos candidatos. Creo que lo dos son buenos. Ganará el que tenga que ganar pero después se van a juntar, porque lo que quieren es que el país levante un poco. Un país tan grande, tan rico, tan poderoso”.

Susana Giménez no votará en las elecciones PASO.

“¿Lo que ves no te gusta?”, le preguntó Viale. “Por supuesto que no. Tampoco ver que todos los días matan tres personas. El que mata tiene que morir. Sigo pensando lo mismo. Lo siento muchísimo al que no le gusta, pero es así. Si te matan a tu madre, tus padres, tus hijos, ¿vos qué vas a hacer? ‘Ay, no señor, por favor, quiero justicia’. No. Eso es lo que se oye y eso me aterra, me aterra”, ratificó Susana Giménez.

Susana Giménez ratificó su frase "el que mata tiene que morir".

“Hay varias cosas que me tienen trastornada, por supuesto. La inflación, la inseguridad, la pobreza, todo lo que se dice, que la gente no puede comprar ni comer carne en el país de la carne. Todo me duele, como a todos los argentinos, no soy nada especial. Soy una ciudadana, a todo el mundo le pasa esto”, agregó la conductora desde Uruguay.