El pesimismo de Dady Brieva sobre las elecciones: "Hay una gran..."

Los argentinos están eligiendo candidatos a Presidente de la Nación durante este domingo en las PASO. En ese marco, Dady Brieva, desde su lugar de conductor en C5N, expresó todo su pesimismo.



Sabido es desde hace mucho tiempo que el humorista, actor y ahora conductor milita para el oficialismo, llámese kirchnerismo o peronismo en general. “Voy temprano a votar”, había avisado este sábado.



En cuanto a las expectativas en la previa de este domingo, Dady Brieva estuvo muy lejos de mostrarse optimista, no pensando solamente en los resultados, sino también por la participación de la gente.



“No voy a fingir demencia ni a decir que las vacas vuelas. Una cosa es lo que a mí me gustaría que pase, otra cosa es lo que debería pasar y otra cosa es la realidad”, comentó el conductor de C5N.



“La realidad es que hay una gran apatía, en general. No hubo respuesta para nadie, salvo los que estamos convencidos. Esa apatía diagnostica en qué momento estamos en la Argentina”, sostuvo Dady Brieva en su análisis.

Dady Brieva. Foto: captura de TV.



“Creo que esta democracia, democracia imperfecta pero que sigue siendo lo mejor, con estos 40 años y con cosas que pasaron últimamente, con derechos humanos vulnerados de alguna manera, tiene muchas respuestas para dar”, agregó el actor.



Por último, contó que había asistido a una reunión social en la que pudo observar cómo está el clima actual. “Fui a un cumpleaños en donde al 60% lo tuve que militar, porque no tenían ganas”, cerró Dady Brieva.