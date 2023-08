Ángel de Brito, que no va a poder votar, reveló a quién votaría

Ángel de Brito se encuentra vacacionando en las exóticas playas de Brasil. El periodista ha compartido en estos últimos días en su perfil de Instagram (@Angeldebritooki) fotos de su viaje por el país vecino y sus seguidores han quedado maravillados con las postales.

Este sábado, el conductor de LAM interactuó con sus seguidores a través de sus historias de Instagram, donde, a través de un sticker de preguntas, los usuarios de la red social le pueden realizar cualquier consulta.

El periodista habló en Instagram sobre la elecciones 2023. Créditos: captura de pantalla Instagram Angeldebritooki.

El comunicador respondió diversas preguntas: sobre su viaje, su trabajo en la televisión y también por las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias (PASO). Un seguidor le consultó a de Brito "dónde va a votar si no se encuentra en el país", a lo que el periodista le contestó que no lo hará ya que "a 500 km de tu domicilio no votás".

Asimismo, hubo una gran duda por parte de un usuario en Instagram sobre estas elecciones: "¿Tenés miedo de decir tu inclinación política para no mancharte?" escribió el seguidor. "¿Miedo? ¿Where do you live? (¿Dónde vivis?) Jamás votaría a un K", fue la respuesta que le dio Ángel de Brito.

Ángel de Brito le respondió a un seguidor que "jamás votaría a un K". Créditos: captura de pantalla Instagram Angeldebritooki.

Recordemos que hace algunos años, el conductor reveló que votó a Mauricio Macri en dos ocasiones, pero que su gestión entre 2015 y 2019 no lo convenció.