Yanina Latorre dio todos los detalles del último gran engaño de Diego, su marido

Yanina Latorre siempre da qué hablar. Por su carácter, frontalidad y hasta la picantez que maneja su lengua, la angelita suele ser noticia por sus declaraciones y esta semana en particular ha sido el foco de atención al recordar la escandalosa infidelidad de su marido, Diego Latorre, con Natacha Jaitt.

Actualmente, Yanina Latorre se encuentra encabezando la conducción de LAM mientras suplanta a Ángel de Brito, quien se encuentra de vacaciones en Brasil. En este contexto la panelista dejó mucha tela para cortar al poder manejar el programa a su antojo.

En LAM suelen recordar varios episodios personales de sus angelitas, situación que en este punto tuvo a la panelista como gran protagonista y dándole rienda suelta a los detalles de la intimidad con su esposo.

En este contexto, habló sobre la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt, uno de los episodios más recordados del mundo de la farándula por el vuelo mediático que adquirió en aquel entonces dicho affaire entre el exfutbolista y la modelo.

"Yo creo que él fue un boludo, y creo que eligió mal, y podría haber sido más inteligente. Me hubiera dolido si era un vínculo, y se enamoraba, y que le dejé un mensaje diciendo 'no la aguanto más a ésta, no sé cómo hacer para dejarla', pero yo tenía claro que no me iba a separar", lanzó la panelista.

Y luego, explicando la situación que estaba pasando su esposo, Yanina Latorre disparó: "Me dolió más verlo boludo, que pajero porque fue una calentura. Yo dije que lo iba a ayudar porque la estaba pasando mal".

Por otro lado, la angelita aclaró: "Yo cuidé a mi familia y a mis hijos. Yo tengo un concepto de proyecto y de vida y lucho por eso. En ese momento, dije, no es mal tipo, no es miserable, no es maltratador, y es el padre de mis hijos. Puse todo en la balanza".