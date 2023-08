La panelista que rompió en llanto al hacer una declaración sobre la salud de Silvina Luna

Tras darse a conocer que Silvina Luna regresó a terapia intensiva, las alarmas sobre su salud volvieron a encenderse, y este jueves la panelista de LAM (América), Marixa Balli rompió en llanto al hacer una declaración sobre la salud de la modelo.

"Me da pena que por un conchu... esté en esta situación", sentenció Marixa Balli en alusión Aníbal Lotocki, el doctor señalado como responsable de los males en la salud de Silvina Luna.

Luego, con la voz quebrada y entre lágrimas, Marixa Balli agregó: "No puedo hablar. Me da mucha pena que por una cirugía, por un conchudo, una chica tan joven esté transitando esta situación. No lo entiendo, cómo un cirujano puede hacer esto. No entiendo a la Justicia".

Marixa Balli se quebró al hablar sobre la salud de Silvina Luna. Foto: Captura TV.

Por otro lado, Marixa Balli reflexionó sobre la situación de Silvina Luna, y la carga que tiene por la salud de la actriz. "A parte el hermano, si tiene que tomar una decisión muy determinante... perder a alguien es terrible, más a un hermano, es muy doloroso. Yo no tuve tiempo de tomar decisión porque fue terrible, pero decirle a mamá... es lo peor que le podés decir a un padre. Es una injusticia total. La Justicia no sirve, todo ese dolor, destroza a una familia", se lamentó la panelista.

En tanto que al recordar la muerte de su hermano, que fue atropellado por una moto que iba a gran velocidad en 2018, Marixa Balli remarcó: "Mi hermano cruzó normalmente la calle y el tipo dijo que no lo podía esquivar por la velocidad que venía, porque sino se mataba él, que es lo que tendría que haber pasado. Era la segunda vez que atropellaba a alguien. Solo tuvo la pena de 8 meses sin registro. A mi me dijeron que sufrió un accidente, fui al hospital y es un momento espantoso, uno lo quiere olvidar".