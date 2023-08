Jujuy Jiménez mandó al frente a Neymar y su técnica con la que intentó conquistarla

Sofía “Jujuy” Jiménez estuvo como invitada este jueves en Noche al Dente (América), y entre otras temas habló sobre su polémica separación tras haber sido engañada, y mandó al frente a Neymar por la técnica con que intentó conquistarla el futbolist brasileño.

Entre las preguntas que le hizo el conductor Fer Dente, se destacó una al hueso que fue: “¿Por qué no le diste bola a Neymar?”. Tras un lapso de titubeo, Jujuy Jiménez disparó: “Me parecía muy loco. A mí me da la sensación que tira, tira y tira”.

Luego, la modelo detalló cómo la contactó Neymar antes de que él empezara su relción con Bruna Biancardi. “Mensaje directo en Instagram y yo dije ‘¿será él? Siguió mandando, en un momento respondí. Me pasó su WhatsApp y fue ‘¿What?’Não falo português”, confesó entre risas Sofía "Jujuy" Jiménez.

Finalmente, la entrevistada reconoció que el intento de acercamiento de Neymar fue fallido. “Como que me dio cosa, yo estaba iniciando otro vínculo. Me asustó”, reconoció.

Por otro lado, sobre su escandalosa ruptura con Bautista Bello, Jujuy Jiménez expresó sincera: “Es la vida, vos lo dijiste, es verdad que no puedo caretear nada y se me nota mucho si estoy bien, triste o bajón. Los seguidores en las redes sociales también ya te conocen, y en esta ocasión fue público. No había chance de caretear”.

En tanto que sobre el afecto que recibió en su deslilusión amorosa, Sofía Jiménez explicó: “Te explota el celular cuando pasan estas cosas, por todos lados: amigos, periodistas, colegas. Entonces unifiqué con una Storie y dije ‘ya está'. Me impresionó la ola de amor que recibí, de gente nueva”.