Usted Señalemelo: gritándole a las mareas

La amistad es uno de los tesoros más importantes que te puede dar la vida. Y cuando esa relación de afecto se transforma en hermandad, ese vínculo toma un valor inconmensurable. Lucca Beguerie Petrich, Gabriel “Cocó” Orozco y Juan Saieg se conocieron en el colegio, allá por el año 2008. Su pasión por la música (heredada de sus padres) los llevó a conectar desde ese lugar tan especial. Así formaron su propia banda, la cual continúa hasta el día de hoy.

Bajo el nombre de Usted Señalemelo lanzaron su disco debut en 2015. Pero sin lugar a dudas fue su segundo trabajo de estudio, II (2017), el que los catapultó como una de las bandas revelación de la escena nacional. Hasta que la pandemia de covid los obligó a un parate indefinido, debiendo cancelar gran parte de su gira latinoamericana y su presentación en el mítico festival Vive Latino de México. La vuelta a la normalidad, luego de dos largos años, los encontró con más dudas que certezas. Fue entonces que anunciaron un parate como banda. Recargadas las energías, anunciaron su regreso en octubre de 2022 y en mayo de este año lanzaron su tercer disco de estudio, Tripolar.

Actualmente son una de las bandas nacionales con mayor proyección en la escena latinoamericana. Vienen de ser los primeros artistas argentinos en la historia en presentarse en el mítico Festival Lollapalooza de Chicago, además de una intensa gira por todo el país (Luna Park mediante), Estados Unidos y América Latina. Y son mendocinos, dato no menor.

Gabriel “Cocó” Orozco, Lucca Beguerie Petrich y Juan Saieg.

Es por eso que el próximo viernes 18 de agosto estarán presentando su nuevo material de estudio en el Auditorio Ángel Bustelo. Un regreso más que esperado para una de las bandas más importantes que dio el rock local.

-¿Cómo fue el reencuentro luego de tanto tiempo?

-Cocó: Yo lo tomé así, como un reencuentro familiar. Lo lindo es que nunca se perdió el contacto entre ninguno de nosotros ni con el staff técnico, por más pandemia o parate. La verdad es que somos afortunados de tener este grupo de personas alrededor nuestro. Es hermoso volver. Esta vuelta, este año, esta gira, es todo súper especial. Es algo que no pasaba hacía tiempo y es lindo volver a disfrutar de esos momentos: probar sonido, girar, tocar en vivo.Todo es super emocionante.

Juan: A mí me pasa lo mismo, sumado a que además yo me distancié de Mendoza. Eso fue fuerte, sobre todo en la pandemia, que estaba imposibilitado de viajar.Se extrañaba estar en equipo con los chicos, con Cocó y con Lucca por sobre todas las cosas. La verdad que ha sido un reencuentro hermoso y que ha aportado mucho también a lo musical, a lo que es el disco. Es hermoso ver como cada persona que ha participado y que participa en el día a día aporta energía a lo que significa Usted Señalemelo.

-¿Y ese primer ensayo?

-Cocó: Costó que nos pusiéramos de acuerdo en el día para juntarnos. Juan estaba en Buenos Aires, yo estaba en Mendoza y Lucca estaba en Estados Unidos. Pero fue la mejor forma de comunicarnos entre nosotros. Desde el momento en que nos conocimos, nuestra forma de comunicarnos fue a través de instrumentos, a través de la música. Y fue eso, rememorar aquellos primeros momentos sin preocupación.Ponerse a hacer ruido. Fue súper emocionante. Fue un buen puntapié para lo que fue el disco, su estética y de lo que se puede ver en los shows en vivo y en la gira.

Juan: Fue increíble. Fue una locura. Yo personalmente lo percibí así. No me acuerdo si Cocó o Lucca había dicho en una entrevista que había sido una cagada; pero yo sentí que fue increíble. No sé, como que lo que estábamos tocando estaba a otro nivel. Y posta, fue un viaje en el tiempo. Más allá de si estuvo bueno o no, fue muy, muy lindo, de verdad.

Usted Señalemelo en el estadio Obras.

-Quizás lo más importante de volver a los escenarios es reencontrarse con su público.¿Cómo vivieron aquel primer show de presentación de Tripolar, que además fue un show muy particular en lo performático con un escenario 360, pantallas que se interponen entre ustedes y el público…?

-Cocó: Ese show fue bastante extraño en el sentido de lo que uno venía acostumbrado que es tocar en un escenario, mirar a la gente y que la gente te mire a vos. Yo me acuerdo que subimos y estábamos todos mirándonos entre nosotros, pero había mucha energía alrededor nuestra de gente que no podías ver ni saber si estaban disfrutando o no. La idea principal fue mostrar la intimidad que tenemos en un ensayo. Entonces, cuando entendí eso pude relajarme un poco más. Fue hermoso.

Juan: Yo siento que en general los shows clásicos son por ahí un poco más performáticos y en este caso fue como si estuviéramos en un lugar y no hubiera gente, como si fuera un ensayo. Muy enfocados en lo que hacíamos y únicamente pensando en eso y no tanto en el cómo te ven o cómo está la gente. A mí me pasó eso, como que sentí que me desconecté y estaba como durmiendo, como soñando. Fue muy especial. Y tocar el disco entero también fue muy importante. La idea de la presentación fue dos semanas antes de hacerlo. En un principio queríamos hacer una escucha del disco, invitar amigos, a la gente que más nos sigue. Pero después dijimos “no, che, re frío hacerlo así, hagamos algo que esté bueno”. Entre idas y vueltas teníamos que buscar un lugar para hacerlo y pensar cómo hacerlo. Sumado a eso, armar el equipo para idear este show 360, que no fue solo tocar en el medio, sino que también armamos como unas pantallas de lienzos que proyectaban imágenes. Así que tuvimos que buscar un gran equipo de laburo. La verdad que salió todo increíble para el poco tiempo que lo organizamos.

-Más allá de que nos conocemos hace muchos años, tuve la posibilidad de verlos en dos oportunidades en el marco de este regreso. Y hay algo que me llamó mucho la atención: el cambio de audio. Cómo sintieron dejar de usar amplificadores y pasar directo al formato digital.

-Cocó: Fue difícil. Yo tenía mucho prejuicio con ese tipo de tecnologías. Yo era muy cabeza del rock y del amplificador al palo rompiendo tímpano. Pero este tipo de tecnología, que capturan amplificadores y la respuesta de los amplificadores en un aparatito que mide literalmente esto (muy pequeños) con un efecto incorporado de muchísima calidad. Cuando probé uno me voló la cabeza y dije “es por acá”. O sea, sonar igual en todos los lugares es mucho más cómodo. Obviamente para cargar y transportar es mucho más cómodo algo que mide como un iPad, que cargar todos los equipos que veníamos usando. Así que nada, fue sacarme un montón de prejuicios de encima. El Pipi (Rodrigo Felipe Alonso, jefe de escenario) me convenció para hacerlo. Es un gran responsable de eso.

Juan: Fue como una cebadera justo antes de la gira que tuvimos por Latinoamérica. Porque también veíamos los números y alquilar tantos amplificadores era un gran gasto. O sea, era alquilar cinco amplificadores por plaza. Es decir, la idea nació un poco para ahorrarnos guita en la gira. Pero sí, es increíble cómo la tecnología ha crecido en millones de aspectos y sobre todo lo digital, que ya casi en algunos aspectos supera lo analógico. Obviamente lo análogo tiene otra energía y tiene otro color, que igual lo imita bastante bien lo digital. También hemos hecho un trabajo inmenso con el equipo de Triple Frontera que nos ha ayudado a hacer todo el show en vivo en Ableton y estamos ahora también largando las pistas mucho mejores mezcladas con plugins con procesos vocales en vivo, y la verdad que el audio creció muchísimo en el tiempo que nos detuvimos. Hoy en día con la velocidad de las computadoras podés hacer un montón de cosas y a nosotros nos encanta eso, así que cada vez estamos metiendo más foco en hacer crecer el show con todas estas nuevas herramientas.

-Hablemos sobre Tripolar. Personalmente lo que siento cuando escucho las nuevas canciones es que detrás hay una banda consolidada. Me interesaría saber qué piensan ustedes. Lo grabaron en uno de los mejores estudios de Miami; están como productores Nico Cotton y Rafa Arcaute, ¿Cómo fue laburar con un productor por primera vez y de ese nivel?, porque sus anteriores discos los produjeron ustedes mismos.

-Juan: Un aprendizaje inmenso. Fue volver a jugar entre nosotros tres después de una pausa que nos hizo crecer mucho más como individuos, en este sentido creo que fue una pizca que le aportó mucho a esta nueva etapa donde los tres experimentamos individualmente con nuevos instrumentos o con cosas distintas a las que usábamos antes.

Cocó: Fue una experiencia increíble.Todas las personas que trabajaron en el disco tienen muchísima experiencia. Para nosotros fue puro aprendizaje, sin soltar nuestra manía de producción y de querer estar arriba de los temas todo el tiempo, pero en verdad es muy lindo ver cómo trabaja esa gente desde adentro. Pienso en Rafa Arcaute, Nico Cotton, Guillermo Vadalá, Claudio Cardone, Gustavo Santaolalla y Joaquín Guevara, entre tantos otros.

-Del nuevo disco hay canciones que quedaron de “aquel” tercer disco de la banda que nunca se grabó, podríamos decir pre pandemia. Ustedes ya venían pensando en un tercer disco. llegó la pandemia. Vino el parate. Algunos temas que quedaron de esa época. ¿Cómo hicieron para sumarlos a esta nueva etapa?, ¿Cómo te volvés a enamorar de una canción que quizás ya no te representa en la actualidad?

-Juan: Casualmente son justo tres temas los que quedaron de esa etapa. Obviamente crecieron y cambiaron, pero a la vez la esencia de las canciones es la misma. Intentamos conectar con un tercer disco y no se dio. Por el parate hizo que este tercer disco vaya mutando de a partes y llenándonos a nosotros y a las canciones de de un montón de personas, de energías, de ideas y a la vez de crecimientos, de formas de ver el pasado, el presente y el futuro de la vida en sí, que es un poco el concepto del disco.

Cocó: Fue como volver a enamorarte de esos temas, ¿viste? Teníamos que cambiarlos y decir “bueno, me voy a volver a enamorar de esta canción después de tanto tiempo que pasó. Le voy a poner la energía para que la sienta hoy en día a lo que nos gusta hoy en día”. Fue un proceso lindo volver a escuchar esas canciones.