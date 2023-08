"Lo siento, no vuelvo más": Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores

Este jueves por la mañana, Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores de Instagram (@Angeldebritooki) al revelar que no quiere volver al país. "Lo siento, no vuelvo más. ¿O ya me necesitan de regreso?", escribió el periodista en la red social junto a algunas postales de su viaje por Brasil.

El conductor de LAM se encuentra vacacionando en Maragogi, al Nordeste del país vecino, desde principios de agosto y ha compartido varias fotos de su travesía, destacando las exóticas playas de Brasil.

Ángel de Brito disfruta del paradisíaco destino brasileño. Créditos: captura de pantalla Instagram Angeldebritooki.

Las celebridades han pasado por las publicaciones que ha hecho el mediático y le han dejado mensajes: "Qué lindo que estés amando Brasil", comentó Anamá Ferreira (@Anamaferreira). También la actriz Julia Zenko (@Julia.zenko) pasó por uno de los posteos del conductor: "¡Jajaja! Sin sol pero con lomazo".

Pero de Brito también ha tenido algunos cruces con sus seguidores por algunos picantes comentarios. Uno de ellos fue el de una usuaria quien lo acusó de ser un "rata": "Todo canje, por supuesto... no largan ni un real... ratísima", escribió la seguidora. Y como es de público conocimiento, el comunicador no se guarda nada y responde con todo: "Claro que no, resentida". Asimismo, hubieron personas que criticaron el físico del periodista, aún así, nuevamente, respondió con altura.

Yanina Latorre está reemplazando a Ángel de Brito. Créditos: captura de pantalla LAM.

Mientras que Ángel de Brito disfruta de los días de sol y arena de Brasil, Yanina Latorre ha tomado la conducción de LAM. Sin embargo parece que no fue la decisión más acertada, ya que los televidentes no dejar de pedirle al conductor en Instagram que retome su labor rápidamente porque Latorre "sólo habla de su vida en el programa".