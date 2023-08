La reacción de Luciana Salazar ante su presunto romance con Máximo Kirchner

A días de que en nuestro país tengan lugar las elecciones PASO 2023, Luciana Salazar quedó envuelta en rumores de romance con Máximo Kirchner, y fiel a su estilo, la modelo se encargó de aclarar los tantos de manera contundente desde sus redes sociales.

"Entiendo las ganas que tienen de verme de novia los medios, pero dejen de hacer circular fakes news que encima fueron desmentidas por mí, el otro día por este medio. Vuelvo a repetirlo para que quede clarísimo y no me molesten más con el tema. No conozco a Máximo Kirchner y es mentira que es mi pareja", disparó tajante Luciana Salazar desde sus historias de Instgram respecto a una supuesta relación con el hijo de Cristina Fernández de Kirchner.

Luciana Salazar desmintió de manera categórica la versión de romance con Máximo Kirchner. Foto: Instagram @salazarluli.

Luego, la actriz abrió la interacción con sus seguidores en las redes sociales, quienes tras su desmentida sobre el presunto vínculo con Máximo Kirchner, optaron por preguntar sobre los candidatos que más le gustan para estas elecciones. "De 'cambiemos' Patricia Bullrich y del 'peronismo' Sergio Massa", puntualizó Luciana Salazar.

Acto seguido, la modelo se desligó de una filiación partidaria argumentando: "Naaa los partidos ya no existen más para mí. Puro marketing, con tantas alianzas ya se desvirtuó todo. Yo hoy voto candidatos sin tener en cuenta a qué 'partido' pertenezcan".

La respuesta de Luciana Salazar sobre la idea de tener una ideología partidaria. Foto: Instagram @salazarluli.

Sin embargo, y volviendo al ruedo sobre los rumores que la unen con Máximo Kirchner, cuando le preguntaron como le cae el diputado nacional, Luciana Salazar remarcó: "No lo conozco, aunque salieron falsos rumores de que era mi pareja".

Luciana Salazar deslizó cuál es su figura predilecta para las próximas elecciones PASO 2023. Foto: Twitter @lulipop07.

Por otro lado, desde su cuenta de Twitter, Luli compartió un mensaje de Gustavo Frondizi que decía: "Nada de avionetas privadas. Avión de línea con la gente. Así se viene su gobierno. Austeridad y acción. Pato Bullrich presidente". Entonces Salazar enfatizó: "Va a ser ella".