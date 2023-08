Viviana Canosa destruyó a un icónico periodista con un duro argumento

Hace algunos días, un móvil del programa LAM (América) fue a buscar a Juan Di Natale para conocer su opinión sobre el reciente exabrupto de la Negra Vernaci, luego de que la locutora insultara a sus compañeros de la radio donde trabaja y les revoleara unos auriculares a sus compañeros. Ante la negativa del ex CQC de opinar sobre el tema, Viviana Canosa lo destruyó con una dura declaración.

Al referirse al destrato de Juan Di Natale al cronista que lo interrogó, Viviana Canosa disparó: "Me dio vergüenza ajena lo que hizo". Además, la conductora arremetió contra la Negra Vernaci al sentenciar: "Si eso lo hacía un hombre, el colectivo al que ella pertenece hubiera hecho un escándalo. No estuvo bien, me pareció super violento. No me llamó la atención de ella, me llamó la atención la manga de chupamedias alrededor de ella que dijeron que eso era algo natural o normal, es la doble moral que tienen los medios. Hay gente a la que le permiten todo".

Retomando su opinión sobre la actitud de Juan Di Natale, Viviana Canosa argumentó: "Él se la pasó toda su vida haciendo ese tipo de notas. Me parece que están subidos a un pedestal. El chico fue super correcto, lo ninguneó y subestimó. Me parecen super soberbios con los colegas, y nadie dice nada. Lo re maltrató al cronista, me dio vergüenza ajena lo que hizo. Que hagan lo que quieran, pero lo que digo es que después no se mide con la misma vara".

Durante su ida y vuelta con LAM, Di Natale le había dicho al notero de manera tajante: "Te contesto, no me interesa sumarme a ninguna polémica. Me parece que es patético que estén una semana haciendo contenido con esto. Me parece lamentable. Creo que pueden hacer más que esto, que pueden subir la vara. ¡Buena suerte!".

Por su parte, el cronista no se quedó callado y le dijo a Juan Di Natale: "Yo te he visto en Sobredosis de TV (C5N) haciendo muchas humoradas e ir bajando tu línea. De hecho en los informes que presentas a veces hay espectáculos…por eso me llama la atención lo de que 'pueden subir la vara'".