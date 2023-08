Qué dijo Dady Brieva tras vender 17 entradas para los shows cancelados en Uruguay

Un nuevo escándalo involucra a Dady Brieva y esta vez es en Uruguay, donde el humorista había programado una serie de shows con su unipersonal Dady, el mago del tiempo, que se cancelaron tras la venta de apenas 17 entradas. Y luego de muchas especulaciones, el humorista habló al respecto.

Es que muchos adjudicaron el fracaso total de Dady Brieva en las boleterías charrúas a algunas de las declaraciones políticas que brindó en varios programas de radio y televisión que generaron un considerable revuelo y controversias en las redes.

¿Qué dijo el conductor de Peronismo para todos antes de que la productora decidiera bajarlode cartel? “(En Argentina) está lleno de uruguayos, llegan a comprar, no entran a un puto (sic) teatro. (...) Agradezcan a Alberto (Fernández) y a Cristina (Fernández de Kirchner), que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien”, lanzó, entre otras cosas que hicieron ruido.

Lo cierto es que, luego de estas declaraciones y tras haber vendido ese magro puñado de entradas en las ocho fechas estipuladas en el interior uruguayo, la duda quedó planteada: ¿los shows se cancelaron por sus opiniones picantes o por el fracaso comercial?

Bajaron de cartel el unipersonal de Dady en el interior de Uruguay. Instagram Dady Brieva.

Luego de señalar en su programa de C5N que se presentará en Montevideo con dos shows a sala llena en el Teatro Metro, Brieva indicó que la cancelación fue consecuencia de la sobresaturación de oferta teatral.

La palabra de Dady Brieva tras el escándalo en Uruguay

“Hace 15 días la productora Ápice las suspendió por haber muchas producciones argentinas de teatro dando vuelta. Hay una saturación de espectáculos allá desde hace dos años y me propusieron posponerla para octubre; yo les dije que grababa y no podía. Por eso hago las dos previstas en el Metro de Montevideo y agregué una segunda porque se está vendiendo bien. Eso es todo. Lo demás es operación por ‘K’ y peronista”, dijo a La Nación.

“Trataron de hacer algunas para no quedar mal en algunas plazas como Punta del Este, pero les dije que no. Cuando llegué al programa Buscadores me lo preguntaron y les dije”, agregó el ex Agrandadytos.

Dady aseguró que se presentará con su show en Montevideo. Instagram Dady Brieva.

En cuanto a sus dichos en los medios uruguayos, Dady minimizó lo sucedido y aclaró que nada tuvieron que ver con la suspensión. “Yo siempre voy a los mismos lugares. Hago 23 notas de cuatro canales y radios de Uruguay y un par de portales. Los conozco a todos y jodemos con Orlando Petinatti y con los muchachos de la mesa de galanes que conducen Polémica. Mis declaraciones siempre están al borde y en joda con ellos”, concluyó.