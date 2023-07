La amenaza de Jey Mammón a los que no lo quieren en los Martín Fierro: “Que no vayan porque…”

Se avecina la entrega de los Martín Fierro, que se desarrollará el domingo en el Hilton y con la televisación de Telefe. Uno de los grandes focos será la presencia de Jey Mammón, que ya aclaró que acudirá a la gala a pesar de todas las dudas que se generaron en torno a su participación.

El comediante quedó en el ojo de la tormenta por la denuncia mediática que ejecutó Lucas Benvenuto por abuso sexual, lo que derivó en su interrupción inmediata de la conducción de La peña de morfi, así como lo posicionó en el eje de la polémica.

Tras conocerse que el ciclo de los domingos recibió una nominación para los premios se especuló hasta el hartazgo sobre qué decisión tomaría Jey. Hace varios días aclaró que se vestirá e irá a la celebración, porque lo considera justo, dado que refiere a su desempeño al aire durante el 2022.

Ahora, Mammón acaba de confirmar su postura en caso de ganar la estatuilla y sobre todo le envió un mensaje tajante a todos los que lo critican. En una charla con Luis Ventura, para Secretos verdaderos, el conductor exteriorizó sin tapujos su enojo contra las recriminaciones.

Directo, sin vueltas, Jey explicó sus motivos para derribar los análisis externos sobre su inclusión en los premios: “Vos instalaste un tema y ese tema parecía ser que merecía una opinión. La verdad es que algunos creerán que merece opinión, pero para mí no. No merece una opinión si yo tengo o no tengo que ir”.

Jey apuntó contra los que lo critican.

Así llegó su frase más fuerte, con la que apuntó contra los que hacen un juicio de valor y exclamó: “Y si alguno se siente incómodo con mi presencia, primero que lo diga, porque hasta ahora no vi a nadie decirlo. El que se sienta incómodo, que lo diga y en todo caso que no vaya él. ¿Voy a ir con una ametralladora? ¿Cuál es el miedo?”.