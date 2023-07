Desafiante declaración de Nancy Pazos por la presencia de Jey Mammon en los Martín Fierro

Esta noche se llevará a cabo una nueva edición de los Premios Martín Fierro. La ceremonia más importante de la televisión argentina tendrá la presencia de Jey Mammon, quien fue invitado por Aptra por estar nominado el programa La Peña de Morfi (Telefe) y que ya aclaró que acudirá al hotel Hilton.

Confirmada su asistencia, mucho se habló tras el escándalo que se generó por la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra por abuso sexual.

"El domingo voy a ir a los Martín Fierro con la frente en alto, porque no tengo nada que esconder, y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder también, que me saluden si quieren y, si no quieren, que no me saluden", advirtió el conductor durante una entrevista en Intrusos (América).

Jey Mammon en Intrusos.

Tras las repercusiones de la noticia, Nancy Pazos publicó un fuerte mensaje desde sus redes sociales donde opinó sobre la presencia de Jey Mammon en los Martín Fierro.

"Si Jey Mammon va mañana a la fiesta del Martín Fierro (yo aún creo que va a recapacitar) voy a ser una de las tantas personas que se sentirán incómodas. Sus apariciones mediáticas de los últimos días y su necesidad de venganza, haciéndose pasar como víctima cuando fue victimario, sacan lo peor de mí", comenzó expresando.

"Le faltan muchas sesiones de terapia para reinsertarse en la sociedad sin lastimar a nadie más. Pienso, fundamentalmente, en ese pibe de 14, 16 o 17 años (para mí ética no hay diferencia)", agregó. "No sé cómo abrazar a Lucas. Porque mañana a la noche volverá a ser víctima", finalizó contundente.