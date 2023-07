La persona del entorno de Morena Rial que confesó que fue parte del robo en los camarines de canal América

Este sábado en El Run Run (Crónica TV), una persona del entorno de Morena Rial confesó que fue parte del polémico robo en los camarines de LAM en canal América. Se trata de Daiana Pedano, ex niñera y actual amiga de la hija de Jorge Rial. La joven se sinceró sobre el caso y explicó por qué tuvo ese accionar.

La entrevistada se involucró en los robos a Mónica Farro, Estefi Berardi y Marcela Feudale en los camarines del mencionado programa de canal América durante una visita de Morena Rial.

Por un lado, Pedano contó: "Sé quién hizo el robo de LAM. No voy a dar nombres, pero sé que fueron dos mujeres. A mí me nombran como una de las autoras del robo". Para luego remarcar: "Si me tengo que hacer cargo, me voy a hacer cargo. Yo me hago cargo. Fui parte del robo de LAM".

La amiga de Morena Rial aseguró que no obtuvo dinero del robo en canal América, pero sugirió que fue parte de la organización por las compras que se hicieron con las tarjetas robadas en canal América.

En medio del desconcierto, Mónica Farro se comunicó con Lío Pecoraro, conductor El Run Run, para conocer cuál fue la motivación de la mujer que asegura que fue parte del robo.

"Lo hice porque fue un momento de necesidad. Le pido disculpas a Mónica Farro y a las angelitas. Nadie me pidió que robe. No estaba premeditado. No voy a dar nombres, en LAM saben quiénes fueron. Yo soy más gente y me hago cargo", explicó la persona del entorno de Morena Rial.