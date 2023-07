Así fue la súper fiesta de 50 de Leo Squarzon, el marido de Amalia Granata

Leo Squarzon, el marido de Amalia Granata, cumplió 50 años y armó un súper festejo de cumpleaños al que asistieron muchos famosos y figuras reconocidas del mundo del espectáculo.



Entre los asistentes al festejo hubo celebridades como Guillermo Coppola, Marcelo Polino, Luli Fernández, Susana Roccasalvo y Baby Etchecopar. Ellos estuvieron acompañando al empresario junto a los familiares y amigos más íntimos.



En cuanto a los detalles de la mega fiesta, se destacó el show realizado por el imitador de Luis Miguel, quien interpretó las canciones más conocidas y exitosas del artista mexicano. También estuvo presente la banda santafesina de Walter Encina.

Amalia Granata, Uma y Leo Squarzon. Foto: @amaliagranata.



Como anfitriones del festejo, Amalia Granata, Leo Squarzon y Uma Fabbiani (la hija que la diputada provincial por Santa Fe tuvo con el ex futbolista Cristian Fabbiani) deslumbraron con sus looks.



Por su parte, el empresario y cumpleañero se lució con un traje negro con una camisa azul oscura y zapatillas blancas. Sin duda, un look más que canchero para celebrar su fiesta de 50 años de edad.

Amalia Granata, Uma, Leo Squarzon y el pequeño Roque. Foto: @amaliagranata.



En tanto que Amalia Granata se mostró con un conjunto en lúrex negro y plateado, que llevó con una remera negra con cut outs y un cinturón negro con mega hebilla dorada. El atuendo de la diputada fue muy elogiado por los invitados.



Por el lado de Uma Fabbiani, llevó un vestido corto en lúrex color fucsia, combinado con unas botas negras de caña alta, que también hicieron juego con su saco XL. Madre e hija eligieron una joyería cuyos accesorios lucían muy discretos.



El festejo de 50 de Leo Squarzon, el marido de Amalia Granata. Foto: @amaliagranata.

