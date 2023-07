De la mano de Callejero Fino, el RKT pisa fuerte y rompe barreras

Este domingo en el Movistar Arena se presentó Callejero Fino, uno de los íconos del RKT, el género que pisa con fuerza y se posiciona, junto con el trap, como uno de los más convocantes de la actualidad en Argentina.

Ante más de 15 mil personas el joven nacido en Derqui hizo un repaso por todas sus canciones y hasta presentó ATR, canción de su primer disco que saldrá el próximo 7 de julio y marcará un nuevo hito ya que se convertirá en el primer disco RKT de la historia.

Compartiendo el podio de referentes del género junto a L-Gante y La Joaqui, Callejero Fino es un ejemplo de superación ya que al repasar su historia de vida uno se encuentra con que estuvo en la cárcel y sus primeros éxitos nacieron mientras tenía una tobillera por estar con prisión domiciliaria.

Callejero Fino sacará el primer disco de RKT.

"Empezamos rapeando en una plaza. Si tienen sueños persíganlos", fue una de las frases que dijo a lo largo del show de casi dos horas en el estadio de Villa Crespo.

El RKT es un género que tiene muchos códigos internos, sobre todo en la carrera de Callejero Fino, códigos que probablemente logren que no olvide sus orígenes. Sin ir más lejos "RKT" es por el boliche "Rescate Bailable" ubicado en la esquina de Avenida Doctor Ricardo Balbín y Cuba, en San Martín.

El 723, cifra que repite constantemente -es la dirección de su domicilio pasado-, como también La banda de los millones, son en referencia a hechos o lugares de su vida que transformaron a Simón Natanael Alvarenga en Callejero Fino. Este nombre artístico nació por su mamá que siempre lo dejaba ir a "callejear" pero vestido con la ropa impecable.

Callejero Fino comenzó su carrera cantando en la plaza.

El RKT es un género que fue muy vapuleado, ninguneado y denigrado, como también lo fue en su momento el trap. Quizás las nuevas generaciones no quisieron hacer rock y pop, como solían hacer las nuevas bandas noventosas o de la primera década del milenio.

Quizás al salir de lo cotidiano, al no seguir los pasos artísticos de Spinetta, Cerati o Charly, no lograban satisfacer a los críticos ni al público +30. Pero los pibes, las nuevas generaciones, han demostrado que tanto el trap como el RKT, e incluso el género indie, pueden llenar grandes recintos y posicionar sus canciones entre las más escuchadas de distintas plataformas, algo que "no valida" la "calidad" de las mismas para los críticos, pero sí es indiscutible el éxito en reproducciones.

El Duki actuando en el Estadio de River Plate en diciembre será un hito similar al que cumplió este domingo Callejero Fino actuando en el Movistar Arena. Y no solo es un recital sino que es marcar una época, es demostrar que esos lugares no son solo para grandes bandas de rock and roll o artistas internacionales de la talla de Coldplay, sino también para ese pibe que empezó a cantar en una plaza. Reskate, haciendo referencia al comienzo de RKT, fue la palabra que estuvo en el escenario durante todo el show de Callejero Fino.

El Duki y Callejero Fino tienen esa coincidencia: su primer escenario fue una plaza. Luego, de una manera tremendamente veloz, lograron llenar recintos que históricamente fueron para artistas consagrados.

Serrat (79) y Sabina (74) colmaron el Movistar Arena en reiteradas oportunidades como así también lo hará Roger Waters (79) y los Red Hot Chili Peppers (60) en el Monumental en los próximos meses. Ahora en la lista, le moleste al que le moleste, también van a aparecer dos pibes que empezaron en la plaza: Callejero Fino (28) y Duki (27).