José Sacristán: "Me considero un argentino más"

José Sacristán está presentando en Argentina la obra Señora de rojo sobre fondo gris. El actor español se presentó en el Teatro San Martín porteño para luego girar por las provincias y luego retornar a Buenos Aires al Teatro Astros el 1 de septiembre.

La gira por las provincias de Argentina comenzará por Cuyo: en San Juan presentándose el 4 y 5 de agosto, a las 21:30 en el Teatro del Bicentenario, luego el domingo 6 de agosto llegará a Mendoza, al Teatro Plaza. En Rosario estará el sábado 19 de agosto a las 21 en el Teatro Astengo. En Córdoba estará el 21 de agosto en Sala de las Américas del Pabellón Argentina.

Esta aclamada obra narra la historia de un pintor con muchos años en el oficio lleva tiempo sumido en una crisis creativa. Desde que su mujer, que lo era todo para él, falleció de forma imprevista, prácticamente no pudo volver a pintar. El gran actor español José Sacristán trae a los escenarios porteños esta exquisita adaptación de la novela homónima de Miguel Delibes estrenada en Madrid en 2018. El relato de una historia de amor en camino a la muerte, que habla de la felicidad y de su pérdida. Una historia que llega a la intimidad de cada ser humano y a su emoción por el camino recto y simple de la verdad.

José Sacristán presentó esta obra en el Teatro San Martín. Foto: Analía Melnik

José Sacristán, a sus 85 años, es uno de los actores y directores españoles con mayor reconocimiento del rubro. Con esta obra llegará a la Argentina tras varios años presentándose en España en distintas ciudades con entradas agotadas y ovación de pie. El artista dialogó con MDZ previo a una de sus funciones en el Teatro San Martín.

- ¿Qué significa traer esta obra a Argentina?

- Pues mirá, un valor añadido al que sentí hacerlo en España. Me considero un argentino más, la verdad, en lo bueno y en lo malo. Y el tener la posibilidad después de cinco años en España, de acabar el recorrido de Señora de Rojo en Argentina, para mí es un lujo, un privilegio que celebro y agradezco.

- ¿Qué lleva a esta hermandad Argentina-España en el mundo artístico?

- Tenemos una cosa en común que es el idioma y tenemos también aspiraciones y cosas que tiran. También sus diferencias, entre otras cosas, las cinco horas y el hemisferio distinto en el que vivimos. En mi país se están asando vivos y aquí ahora hay que llevar un abrigo. O sea, hay unas diferencias que yo celebro y unas afinidades que celebro también. Y la suerte de poder, para mí, saber que tengo un muy buen lugar en el mundo, en Argentina. No solamente en lo profesional, también en lo personal con los amigos y amigas que tengo.

-¿Y esta obra cambia en algo al hacerla en otro país?

- No, nada. De hecho, se ha reproducido el decorado con el que hemos trabajado en España, se ha hecho prácticamente igual, está exactamente igual. Muy bien hecho, por cierto. Y no hay otra diferencia que, seguramente, bueno, el nivel de entusiasmo de entrega con la que normalmente el público argentino manifiesta lo que le gusta, que en España suele ser un poco más comedido. José Sacristán volvera a Buenos Aires en septiembre.

- En su carrera ha trabajado en más de 150 trabajos, ¿los recuerda a todos?

- Sí, me acuerdo porque mi trabajo y mi vida van de la mano. Desde niño vi una película del cine en mi pueblo y quise dedicarme a esto.

Amo profundamente mi trabajo y he tenido la suerte de poder ir subiendo escaloncitos, peldaños y ya un tiempo esta parte, incluso poder elegir mi trabajo

Entonces, lo recuerdo todo, algunas cosas están ahí más o menos confusas, ¿no? Pero lo recuerdo todo porque todo forma parte de mi vida. Y amo por igual todos y cada uno de mis trabajos. Unos me gustan más, otros menos, por supuesto, pero no me avergüenzo ni me arrepiento de ninguno y a todos los amo por igual porque todos forman parte de una trayectoria, de un recorrido, insisto, no solo en el trabajo, sino en la vida. José Sacristán realizará una gira por el país.

- ¿Le quedó algo pendiente, algo que diga esto me gustaría hacerlo, de algún artista, de algún autor?

- No tengo predilección ni por la literatura dramática, ni por una historia. Aquello que me guste dentro de las cosas que se me ofertan porque normalmente yo nunca he tomado iniciativas, muy pocas veces, no sé, una o dos, porque no tengo ninguna capacidad para la producción ni ordenar nada de eso. Ahora terminaré aquí en Argentina y en enero empiezo a ensayar una obra para el Teatro de la Abadía de Juan Mayorga.

- Hace poquito aquí en Argentina le hicieron la despedida a Héctor Alterio, que hizo 12 funciones de "A Buenos Aires" ¿Le gustaría a usted poder organizar algo as y hacer una despedida en España, una despedida nacional?

- No, de momento no está en mi proyecto. Si alguien tiene a bien organizarlo, cuando llegue el momento, pero mientras tanto yo no tengo ninguna intención. No entra en mis cálculos el retirarme. Pero claro, a ciertas edades no hay que ser más temerario de lo debido y dejar que la madre naturaleza lo vaya decidiendo.