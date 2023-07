Rauw Alejandro rompió el silencio y habló sobre su ruptura con Rosalía

Los rumores de una posible separación entre la Rosalía y Rauw Alejandro vienen circulando hace tiempo. Los cantantes llevaban meses sin mostrarse juntos, tanto en las redes como en eventos, y las sospechas comenzaron a aparecer. Finalmente, este martes 25 de julio se dio a conocer a través de un medio de comunicación norteamericano que la pareja le puso punto final a su relación, luego de compartir dos años de amor.

Rauw Alejandro y Rosalía habían anunciando su compromiso en el mes de marzo en el videoclip del tema "BESO", donde se pueden ver imágenes de su día a día como enamorados.

Mirá el videoclip de la canción de la Rosalía y Rauw Alejandro, "BESO"

A partir de la confirmación de la ruptura entre los artistas, los usuarios de las redes sociales empezaron a sacar sus propias conclusiones sobre la separación. En Twitter "Rauw" se encuentra primero en tendencias al haberse hecho viral un hilo en la red social de una usuaria que reveló bajo seudónimos que el cantante puertorriqueño le habría sido infiel a la Rosalía con una modelo colombiana, llamada Valeria Duque.

Además se filtró un video del artista junto a Shakira y los hijos de la cantante en un río de Puerto Rico, que también generó sospechas.

El comunicado que hizo Rauw Alejandro acerca de su separación con la Rosalía. Créditos: captura de pantalla.

Este miércoles por la tarde (horario de Argentina), el intérprete de "Todo de ti" habló por primera vez de su separación y aclaró la situación en una historia de Instagram (@Rauwalejandro): "Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mi", son las primeras palabras de Rauw Alejandro en su comunicado.

Y luego confesó que terminó su compromiso con la compositora y negó las versiones que circulan en Internet sobre su ruptura: "Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir". El músico finalizó su mensaje agradeciéndole a sus fans.