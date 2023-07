Julieta Poggio aniquiló a Cristian U, el ex Gran Hermano: “No me cae bien ni…”

En la continuidad de la vida pública, esa que se activó para algunos tras el éxito de Gran Hermano, Julieta Poggio acaba de emanar una concepción filosa de un ex participante, probablemente el más famoso de todos, Cristian U. La modelo no quiso ocultar su pensamiento sobre el ganador del 2011.

Todo se remonta al ciclo de streaming que produce Telefe, que conducen varios de los recientes hermanitos, que se llama Fuera de Joda. Ahí, Disney transita todos los días delante de los micrófonos junto a Nacho Castañares, Lucila La Tora y Daniela Celis.

En una de las emisiones, el rubio, que oficia de conductor, se le ocurrió describir una idea que se le ocurrió y que incluye a otros concursantes del reality, que estuvieron en la casa más famosa de la televisión argentina en otras épocas, y le pegó a Cristian.

Resulta que Castañares detalló todo lo que transcurrió en su mente y la ejecución de los pasos para cristalizar el plan. “Quiero hacer un descargo público y ojalá que lo levanten en todos lados. Le hice una propuesta a los ex GH para jugar un partido de fútbol y se ve que no les dio porque ninguno contestó”.

Nacho continuó con la anecdóta y remarcó que el principal puente lo intentó construir con Urrizaga: “Se la mandé a Cristian U para que lo difunda porque entiendo que tiene más contactos que yo. Y no me contestó, evidentemente no les dio para jugar con nosotros”.

Julieta aseguró que no le cae bien Cristian U.

Al escuchar esa narración, Julieta saltó inmediatamente a expresar, de manera espontánea, su percepción del ganador del 2011: “Uh… ¿a Cristian U? No me cae bien”. Una frase picante, que brotó de manera natural. Al escucharla, La Tora le consultó: “¿Por qué? es bueno, me hace reir”.

Evidentemente, a Poggio no le cae nada en gracia el famosísimo hombre que se impuso con su estilo único, sumamente estratégico y que marcó una época en Gran Hermano. ¿Se vendrá una réplica del ex GH?