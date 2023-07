La foto que el ex de Julieta Poggio publicó besando a un hombre y después borró

Además de ser una de las finalistas de la más reciente edición de Gran Hermano (Telefe), Julieta Poggio se ha convertido en una ascendente figura en los medios, más allá de la enorme tracción que genera desde las redes sociales, donde cuenta con tres millones de seguidores. Luego de la ruptura con su novio, Lucca Bardelli, el joven compartió una foto besando a un hombre, y más allá de que luego borró el posteo, ahora salió a explicar el motivo de su gesto.

La imagen que se viralizó en la redes sociales generó polémicos comentarios de Lucila "La Tora" Villar, por lo cual el ex de Julieta Poggio retrucó desde sus historias de Instagram: "Que salgas a bardearme en público, vos que siempre hablás de hate... Que soy un mamarracho, que quiero que me vean porque no tengo talento porque no entré a Gran Hermano. O sea, tampoco me parece un talento entrar a Gran Hermano y tampoco me postulé así que no tendría por qué haber quedado".

Acto seguido, Bardelli explicó sobre la foto en la que besó a un hombre: "Literalmente lo hice jodiendo a un amigo. Porque la subí 30 segundos. Mi amigo me dijo no la subas y la subí jodiendo etiquetándolo porque estábamos hablando, para que la vea. Bueno, alguien le hizo screen, se viralizó, mala leche, ya está... me chupa un huevo a mí que se viralice esa foto y a mi amigo también".

Al seguir con su descargo en las redes sociales, Lucca Bardelli también disparó contra Juieta Poggio al sentenciar: "Me pareció cualquiera, como ninguneándome, hablando con soberbia. Y fuera de joda no lo digo para hacer puterío ni para que me respondan... Pero me parece cualquiera. Tienen un re lugar, una re visualización y que salgan a hablar porque subí una foto jodiendo con un amigo en mi Instagram... Claramente subo lo que quiero".

Lucca Bardelli arremetió contra Julieta Poggio. Foto: Insgtagram @poggiojulieta.

Finalmente, el ex de Juliega Poggio aclaró tajante: “Nunca hablé mal de mi ex y tampoco lo haría porque respeto mucho a la persona que estuvo en mi vida. Pero lo mismo... tirando carita, como ninguneando o diciendo 'mejor ni hablo, porque si hablo...' ¿Qué es ese ataque disimulado? Si yo también tengo que hablar, voy a la de resentido y digo 'le diste un beso'... Si yo después de cortar, dos meses después me doy un beso con un amigo jodiendo en mi Instagram está mal, pero si vos estando de novia lo hacés, es gracioso. No entendí la doble moral".