El argumento de la Negra Vernaci tras insultar y revolear auriculares a sus compañeros de la radio

En las últimas horas, la Negra Vernaci saltó a todos los portales por su ataque de furia en plena labor radial. La conductora se irritó por algunos problemas técnicos, por lo que terminó insultando y revoleándole auriculares a sus compañeros de trabajo. El video se hizo viral en las redes sociales, y la protagonista de este escándalo este martes hizo su descargo.

En su episodio de ira, la Negra Vernaci había reclamado: "Che, se me rompió el auricular. Tomá... ¡Todo funciona como el ojete!. Todo funciona como el or...". Mientras que cuando los técnicos de Pop 101.5 le acercaron a la conductora otros auriculares, ella se quejó: "Che, esta poronga tampoco anda". Acto seguido, procedió a revolear el instrumento de trabajo en cuestión contra la cabina de operación.

Pero eso no fue todo, la Negra Vernaci siguió a pura indignación cuando vio que sus invitados no tenían correctamente ubicado el micrófono, por lo que gritó: "Te voy a poner el micrófono donde va. La con... de su madre, chicos. La pu... que los parió a cada uno de ustedes".

Además, Vernaci se quejó de los auriculares que le llevó un integrante de la producción. "No puedo trabajar con esta verga, chicos. Son una poro..., son los de la radio", se quejó en el momento más cuestionado en las redes sociales.

Tras el revuelo, la Negra Vernaci argumentó este martes a manera de descargo: "Siempre fui muy libre y esta no es la excepción para nada. Y bueno, hago lo que se me canta el cu..., ¿qué le voy a hacer? Hasta que un día me digan: 'no lo hagas más'".

En tanto que a la hora de responder a las críticas que explotaron en las redes sociales, la Negra Vernaci reconoció: "Esos son los pro y los contras de ser libre en tu trabajo. A mí me encanta ejercer el poder de mi libertad, me encanta, ya sea para tirar algo o ya sea para decir lo que se me canta el cu..., y las dos cosas las puedo hacer".

Finalmente, sobe quienes la sepultaron en las redes sociales, Vernaci remarcó: "Entiendo que para algunos sea como "ay, no, cómo va a hacer algo así". Nadie te obliga, cambiá de canal, no mires en YouTube, no escuches la radio. Siempre uno corre un riesgo cuando tiene la libertad de hacer lo que quiere... Déjense de joder a los bol... que titulan como titulan. Sean libres, chicos, sean libres para todo".