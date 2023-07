Mica Tinelli habló sin filtros de la pelea que tiene con su hermana Candelaria

“Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean los devoran los de ajuera”, dicta en el Martín Fierro, aunque la frase no parece haber sido leída por Cande Tinelli y su hermana Mica. Lo cierto es que las hijas de Marcelo incluso dejaron de seguirse en Instagram, un grave hecho para la conectividad y el mundo 2.0.

La primera en percatarse de que la tensión entre las hermanas había escalado a ese punto fue la streamer Juariu, quien se encuentra constantemente a la espera de cualquier dato jugoso que puede surgir en el mundo de los famosos. La especialista en chimento compartió las capturas de pantallas que daban cuenta de sus hallazgos con sus seguidores.

A partir de ese momento, las conjeturas y posibles escenarios empezaron, con todos preguntándose cuáles podrían ser las causas que produjeron la brecha digital entre las hijas del mítico conductor de la televisión argentina. La disputa entre ambas Tinelli generó una crisis en la familia, con los miembros del clan divididos.

Por su parte, Pochi, panelista de Entrometidos indicó que mantuvo una charla con Candelaria sobre el tema: “Me dijo que eran peleas de hermanas, no me lo negó, pero tampoco le dio mucha entidad, entiendo que es algo del momento porque siempre fueron muy unidas”.

Sin embargo, parece ser que la situación no quedará en una simple pelea de hermanas, ya que todo se agravó con la ausencia de la mayor parte de los miembros de la familia en la nueva presentación musical de Lele. En vez de apoyar a la cantante, fueron a un escenario multitudinario: el debut de Lionel Messi en el Inter de Miami.

De esta forma, Micaela y el resto de la familia, con excepción de su madre, prefirieron festejar el 2-1 del equipo propiedad de la estrella inglesa David Beckham frente al mexicano Cruz Azul. Incluso la joven, junto a Marcelo Tinelli, Luciano El Tirri y sus hermanos fueron fotografiados en el en el DRV PNK Stadium, junto a otros cientos de fanáticos del astro del fútbol mundial.

La situación no pasó desapercibida para los fanáticos de la familia, al punto en que un usuario decidió cuestionar la decisión de viajar hacia Florida mientras Cande presentaba su sencillo Quiero Verte, con la participación de su novio Coti Sorokin, después de largos meses de separación, algo que se cree puede ser el motivo que justifica la falta de apoyo de su familia en su nuevo proyecto musical.

“Me da mucha tristeza que prefieran estar ahí y no acompañando a Lelé”, escribió un usuario en la publicación de Mica, donde se la ve luciendo la camiseta rosa del Inter de Miami, con Juanita a su lado. La mayor de las Tinelli no se contuvo para contestar, molesta y picante: “Este viaje estaba planeado hace bastante ya. Si no sabés cómo son realmente las cosas, please no opines, gracias”.

“Tus hermanos se fueron todos a Miami, ni un saludo enviaron. ¿Te molestó?”, le preguntaron por privado a Lelé sobre el mismo tema. La it girl compartió el mensaje y agregó: “Me da tristeza, pero respeto las decisiones del otro. Estuvo mi mamá y las personas a las que les importo de verdad. Eso ya es suficiente”.