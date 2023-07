Soledad Aquino apuró a Cande Tinelli y Coti Sorokin con un pícaro pedido

Hace ya un tiempo, Cande Tinelli y Coti Sorokin sellaron su reconciliación, luego de unos meses distanciados en medio de rumores de infidelidad. Ahora, Soledad Aquino reapareció para hacerles un pícaro pedido.



En una charla con Socios del Espectáculo, la ex mujer de Marcelo Tinelli habló del presente de sus hijas, en especial de Candelaria, que pudo solucionar los problemas de pareja con el músico.



“Los veo muy felices. Me pone muy bien. Quiero ser abuela de una vez por todas. Con Mica o alguien que me traiga una sorpresa”, expresó, con un especial pedido, Soledad Aquino en el diálogo con el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.



“Tienen que buscar su felicidad. Ya están grandes. Tengo hijas que están muy grandes. Yo me golpeé. ¿Quién no se golpeó en la vida?”, agregó la madre de las dos hijas más grandes de Marcelo Tinelli.



Por otra parte, Soledad Aquino se refirió a su presente en particular, que la encuentra soltera en el plano sentimental, pero muy tranquila. En ese sentido, asegura que no está apurada ni expectante.

Soledad Aquino y Cande Tinelli. Foto: @m.soledadaquino.



“Tuve pretendientes. No te voy a mentir, pero estoy tan acostumbrada a estar sola. Así estoy bien. Si aparece, aparece. Pero no estoy buscando permanentemente. Llega si tiene que llegar. Cuando volví de la internación, empecé con Tinder y me aburrí”, contó.



Por último, se refirió a su vínculo actual con Marcelo Tinelli, quien se había mostrado muy cerca de ella durante su internación. “Con Macelo nos llevamos de diez. Hay respeto y mucho amor, porque no puede dejar de perdurar el amor como persona. Eso es lo básico”, concluyó.