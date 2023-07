La Peña de Morfi tuvo uno de los peores ratings este domingo

Cada domingo, cientos de familias se reúnen frente a la pantalla chica para ver "La Peña de Morfi" el programa de música, cocina y entretenimiento que está presente en la televisión desde 2016. Y aunque el equipo del programa ha ido cambiando a lo largo de estos siete años, la esencia y el público ha permanecido.

Sin embargo, este año hubo un factor bastante decisivo para el programa de Telefe. A raíz de la grave denuncia pública de Lucas Benvenuto a Jey Mammon, quien ocupó el lugar de conductor tras la muerte de Gerardo Rozín, Mammon fue desplazado de "La Peña de Morfi" y Georgina Barbarossa lo viene reemplazando desde principios de abril.

La dupla conformada por Jésica Cirio y Geogina Barbarossa conduce "La Peña de Morfi".

Esta decisión que tomo el canal de las tres pelotas no le agradó mucho a la audiencia, no por estar a favor de el humorista, sino porque el programa se veía muy diferente. No obstante, "La Peña de Morfi" ha seguido teniendo increíbles e importantes invitados y gracias a esto se ha posicionando cómo uno de las mejores propuestas del fin de semana. Hasta el día de ayer.

Este domingo, el clásico de la televisión marcó 4,40 puntos de rating, una de las mediciones más bajas de Telefe, teniendo en cuenta que el canal suele lograr más de 6 puntos en la pantalla chica con cualquiera de sus propuestas.

Cien veces no debo.

Y no sólo eso. Al final de "La Peña de Morfi", comenzó "Cine del domingo", un espacio destinado a films nacionales que han adquirido gran popularidad a lo largo del tiempo. El domingo pasado, se transmitió "Esperando la Carroza" y fue un éxito en Telefe. Sin embargo, este domingo no ocurrió lo mismo con "Cien veces no debo", el film de 1990 protagonizado por Norma Alejandro, Luis Brandoni y Andrea del Boca. El largometraje marcó en la pantalla chica 2,22 puntos de rating.

Telefe tiene uno de los mejores números en la televisión y suele ser el canal más elegido por la audiencia en cualquier momento del día. Pero últimamente no esta rindiendo muy bien en rating. Quedará ver cómo le va esta semana con su programación habitual.