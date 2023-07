Flor Vigna opinó de la pelea entre Nico Occhiato y Migue Granados por las plataformas de streaming

Una nueva arena de disputa tomó repercusión en el último tiempo, a raíz del nacimiento de las plataformas de streaming como nuevo (y no tanto) medio de comunicación, junto a un éxito ineludible a partir de vivos que superan ampliamente los números del rating clásico.

En esa flamante galaxia, Luzu TV con Nicolás Occhiato a la cabeza sigue marcando tendencia con su consolidado grupo de seguidores, aunque la aparición de Migue Granados amaga con plantarle batalla como otra alternativa.

El humorista lleva adelante sus primeros meses del proyecto de streaming del canal Olga, que cuenta con dos programas en su grilla: “Sería Increíble”, con Nati Jota, y "Soñé que volaba" bajo la conducción del propio Migue.

Finalmente el cruce entre ambos conocidos se dio luego de que la producción de Olga coqueteara con la posibilidad de hacer un vivo nada más y nada menos que en el renovado estadio Más Monumental, de Nuñez que cuenta con 85 mil lugares.

Ante esta posibilidad fue Nico Occhiato quien bromeó sobre la oportunidad de que su “rival” vaya a esa cancha: “Vos no podés hacer un River apenas arrancás. Es como que tenés que ir de a poco, porque si no, no hay camino”.

La realidad marca que Occhiato se mantiene como tendencia en el mundo del streaming y su ex, Flor Vigna le dedicó unas bellas palabras. “Nico se merece todo lo que le está pasando, él la remó mucho, lo daba todo en cada lugar al que iba. Si cualquier conductor daba el 10, él daba el 100”, expresó la bailarina en Intrusos.

Luego de las repercusiones, Migue Granados habló sobre los comentarios de su colega: “La gente se encargó de decir que él lo había dicho por mí, pero no me ofendió para nada, es mi amigo Nico. Me cagué de risa”.

“Yo tengo la mejor , no lo tomé como una bardeada ni a palos, no pasa nada, lo dijo irónico, cagándose de risa, nos ponemos likes, está todo bien”, cerró el humorista, despejando cualquier tipo de conflicto en puerta.