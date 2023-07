La insólita reacción de Flor Vigna al ver el llanto de Lourdes Sánchez por un bailarín

Falta cada vez menos para que se estrene el Bailando por un Sueño de Marcelo Tinelli en la pantalla de América y en las últimas horas se generó un inesperado revuelo cuando Lourdes Sánchez rompió en llanto al enterarse que Flor Vigna se quedó con su bailarín.



Sucede que cuando Lourdes Sánchez fue confirmada para participar de la próxima edición del certamen, le habían comunicado que su compañero en la pista sería Jony Lazarte, pero todo se modificó en los últimos días.



Enterada de la situación, Flor Vigna habló con LAM y expresó toda su angustia por haber visto a Lourdes Sánchez envuelta en lágrimas. “Me partió el corazón porque ella es re buena conmigo. Yo no sabía nada. Perdón, Lourdes”, comentó la influencer.



“Fue así. Al principio no podía hacer el Bailando. Había intentado hablar con mi equipo para ver cómo podía hacerlo y me dijeron que no, que no iban a poder hacer todo. Y cuando me llama Marcelo Tinelli, buscamos la forma porque ya habían pasado dos meses de eso”, añadió.



“Ahí vemos de hacerlo con Jony porque había hecho la gira con él. Era bailarín de mi show. Entonces le pregunté si le gustaría que volvamos y nos dijo que sí, como de amigos. Ya veníamos de otros sueños cumplidos y fue como ‘¿jugamos esta aventura a ver qué pasa?’”, explicó Flor Vigna.



Por último, la actriz e influencer volvió a remarcar que ella no estaba enterada de que Jony Lazarte iba a ser el compañero de baile de Lourdes Sánchez originalmente, por lo que reiteró las disculpas hacia su colega.

El llanto de Lourdes Sánchez porque Flor Vigna se quedó con su bailarín para el Bailando por un Sueño. Foto: captura de TV.



“A él no le habían dicho que iba a bailar con Lourdes. Yo me enteré por la tele que él iba a bailar con ella. No sabía. Nadie me dijo eso. Lourdes, te quiero y me pareces una bailarina y una conductora increíble. No quisiera tener problemas con ella”, sostuvo Flor Vigna.

"Es más. Si no me equivoco, fue Lourdes quien le dijo al Chato Prada que me llamara la primera vez para el Bailando. Le dijo algo así como: '¿Viste esta chica de Combate?'. Para que vean que ella siempre muy linda conmigo", cerró la actriz e influencer.