La fuerte opinión de Camila Homs sobre el rol de las botineras: “Sos una…”

Es un mundo que obnubila, por sus características de lujos, de comodidades, de excentricidades. Claro que acompañar a un futbolista también implica una serie de singularidades adversas para las esposas y así lo describió con mucha claridad Camila Homs.

La modelo transitó durante muchos años por ese papel, a raíz de su matrimonio con Rodrigo de Paul, que le significó una mudanza de muy joven a España, donde residió durante años, así como luego un paso por Italia. Por todo ese bagaje, la mediática es una voz autorizada.

En una visita al piso de Noche al Dente, Camila abordó ese aspecto, que refiere a los sacrificios de las botineras. En cuanto su historia sostuvo: "Yo me fui muy chica, a los 18 años. Empecé en Valencia, ahí estuve dos años, yendo y viniendo. Después vine acá, estuve seis meses, y me fui para Italia. Estuve cinco años. Me dio la posibilidad de crecer. Pasé unos años maravillosos, viví experiencias hermosas”.

Luego, Fernando Dente apuntó más profundo y le consultó respecto a las particularidades de oficiar de esposa de un jugador: “¿Te das cuenta del sacrificio que genera una chica tan chica como vos: irte a otro país, lejos de tu familia? ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo hacés para no aburrirte?".

Así, Homs realizó un sincericidio de todo lo que conlleva esa posición: "Miro para atrás y el rol de la mujer en ese tipo de parejas es fundamental. Yo me fui muy chica y tenía que levantar mi casa yo sola, porque el jugador trabaja. No me arrepiento de nada de lo que hice".

Homs definió el rol de las botinera.

Y añadió más detalles de lo que debe hacer una mujer de un jugador: "Tenés que apoyarlos muchísimo, sos el sostén. Ellos llegan, tienen un día malo, día bueno, sos la que siempre está. ¿Y si vos tenés un día malo? Bueno, también está la otra parte".

También se explayó respecto a las posibles exigencias de los clubes para con las esposas, por eso Camila manifestó: "Eso depende del club. No, en los que me tocó estar a mí, la verdad super bien. Es más, al contrario. Con las mujeres fueron super serviciales, les daban importancia tanto al hombre como a la mujer".