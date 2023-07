Camila Homs reveló el motivo por el que Rodrigo De Paul la bloqueó de WhatsApp

Mientras se prepara para hacer su debut en televisión en el Bailando por un Sueño, en América, Camila Homs estuvo de visita en Noche al Dente, en donde contó, con mucha picardía, quién la tiene bloqueada.



Sucede que, entre las preguntas del conductor del programa, Fer Dente, estaba si algún famoso la tenía bloquead. Pícaro el entrevistador, pícara también tenía que ser la respuesta de la entrevistada.



“Ay, qué pregunta. Si pudiera nombra al famoso que me tiene bloqueada…”, contestó rápidamente Camila Homs a la pregunta de Fernando Dente. “¡Pará! El famoso que te tiene bloqueada, ¿vos no lo podés nombrar?”, repreguntó el conductor. “No”, respondió tajante.



Lógicamente, había un nombre con el que todos coincidían: Rodrigo de Paul. Sucede que el futbolista y padre de los dos hijos de la modelo le interpuso una medida cautelar para que no lo mencione en la televisión, en especial en el Bailando por un Sueño.



Si bien ambos llegaron a un acuerdo judicial luego de mucho tiempo sumidos en un escándalo, que implicaba la cuota alimentaria de los hijos y el régimen de visitas, entre ellos personalmente pareciera que las cosas están lejos de arreglarse.



Justamente, sobre esta cuestión de la medida cautelar presentada por Rodrigo de Paul hablaron en Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Camila Homs y Rodrigo de Paul.



En el ciclo de los mediodías de Canal 13 explicaron que Camila Homs busca que se flexibilice esta imposibilidad de hablar de ciertos temas en televisión, pensando en su participación en el Bailando por un Sueño.



Es que, lógicamente, su llegada al certamen de Marcelo Tinelli está vinculado a su exposición mediática y a los posibles contenidos que se generen. “Básicamente, quieren que se pueda mostrar a los chicos”, comentó Adrián Pallares. “Esto puede ser el principio de un gran escándalo”, agregó Nancy Duré.