Dani La Chepi reapareció en cámara y contó cuál es el fuerte trastorno que la aqueja

Dani La Chepi preocupó a muchos de sus fanáticos durante este último tiempo ya que desapareció de las redes por cuestiones de salud mental. Tras un extenso silencio, este viernes rompió el silencio primero hablando a través de su cuenta de Instagram y luego dando testimonio ante los micrófonos de LAM.

En junio y ante las fuertes alarmas que sonaban alrededor de su salud, Dani La Chepi reapareció en sus redes y explicó por medio de sus historias en Instagram, que padecía de trastorno de ansiedad y depresión.

Toda esta situación hizo que la actriz decida priorizar su salud mental y enfocarse en su recuperación. De hecho se resguardó por solicitud médica, y en la actualidad contó que, aunque hay una gran evolución, aún continúa recuperándose.

“Es un proceso y la depresión es una enfermedad como cualquier otra y lo que me gustó decir, y que llegó por suerte, es que ningún estado es permanente y que con mucha, pero mucha ayuda, se sale”, comentó en charla con LAM.

"Hay un montón de síntomas que tenés antes de la depresión, que yo no los voy a hablar porque no soy médico, pero los experimenté, como la ansiedad, que es muy probable que te lleve a la depresión", sumó la influencer.

Luego Dani La Chepi comenzó a detallar cómo fue atravesando todo esto. En su caso, este cuadro de depresión y ansiedad se vio afectado también por el miedo que también experimentó al creer que tenía que dejar en stand by su vida.

Dani La Chepi viene de pasar unos meses muy duros en su vida.

"Lo primero que me invadió fue el miedo a ‘voy a desaparecer de las redes y ahora cómo hago’. Yo sentía que no iba a salir más de ese pozo y sí sentí que era una presión, y no te queda otra de suspender todo lo que tenés que hacer y agarrarte de la compañía, del amor, y de la terapia, y salir adelante, y seguir, pero despacito", confesó.