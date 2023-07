Verónica Ojeda contó su aterradora experiencia con Aníbal Lotocki

En días en los que las complicaciones de salud de Silvina Luna tienen preocupados a todos, Aníbal Lotocki volvió a quedar en el ojo de la tormenta, dado que es señalado como el gran responsable. Ahora, fue Verónica Ojeda quien contó su experiencia con el médico.



En diálogo con LAM, la ex mujer de Diego Maradona contó cómo fue que llegó al consultorio de Aníbal Lotocki y recordó cómo fue la pesadilla que vivió por la operación que le realizó el médico, que hoy por hoy está inhabilitado para ejercer.



“Cuando tuve a Dieguito, había engordado un montón. Me sentía con exceso de peso y decidí operarme. Los cirujanos que consulté me decían que no era el momento, que tenía que esperar unos meses, hasta que una amiga me pagó el contacto de Lotocki”, contó Verónica Ojeda.



“Me dijo: ‘Te opero la semana que viene’. Me hice unos estudios y me operé. Me hice una lipo general y, después de eso, él decidió colocarme relleno en las caderas”, agregó la ex mujer de Diego Maradona. “Yo lo único que le pedí fue una lipo porque yo creí que lo necesitaba. Me terminó agregando relleno”, recordó.



En ese contexto, Verónica Ojeda continuó con su relato escalofriante, que fue tomando más dramatismo a medida que avanzaba. “Después de la operación, me interné en una clínica. La madrina de mi hijo me va a ver y yo estaba muy mal. Me sentía muy mal. Ella me dice: ‘Te veo muy mal’. Yo me quería levantar de la cama y no me podía levantar. Lo intenté y me desvanecí”, reveló.

Verónica Ojeda recordó su traumática experiencia con Aníbal Lotocki. Foto: captura de TV.



Por último, siguió contando más detalles de lo que fue su calvario y cómo aquella experiencia traumática con Aníbal Lotocki terminó ocasionando que se sacara de la cabeza la idea de realizarse nuevos retoques estéticos.



“Me acuerdo que, además, perdía mucha sangre. Me trasladaron a otra clínica, en Ezeiza, donde me hicieron una trasfusión de sangre. Vuelvo a mi casa, a hacer reposo, y me vuelvo a sentir mal. Me llevan a Los Arcos y ahí me hacen una doble trasfusión de sangre. La pasé muy mal. Después de eso, no me quise hacer más nada”, concluyó Verónica Ojeda.