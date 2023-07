La fuerte denuncia de Morena Rial: "No puedo hablar porque me..."

Durante semanas, Morena Rial se paseó por los canales de televisión para desnudar en vivo las miserias de su vida como hija de Jorge Rial. Con lujo de detalles, Morena habló de cómo fue vivir en la casa del ex Intrusos y de Silvia D´Auro, recordó una infancia signada por el maltrato y el abandono y no se calló nada.

Y entre el rosario de desgracias que contó, Morena Rial apuntó con todo contra Jorge Rial al denunciar que, años atrás, la había internado en una institución psiquiátrica contra su voluntad, en uno de los momentos más álgidos de su relación. Engañada y drogada, la hermana de Rocío Rial había quedado encerrada tras una consulta médica.

Fueron días de catarsis para Morena que, más incendiaria que nunca, prendió el ventilador y no se cansó de acusar a su padre de no pasarle plata, no pagarle el alquiler y, sobre todo, no dejarla trabajar en los medios. Según ella, siempre había sido el conductor de Argenzuela el responsable de que las puertas se le cerrasen.

En medio de esa guerra mediática que escalaba sin freno, un día a la joven de 24 años le chocaron el BMW que conducía por la General Paz. Fue a mediados de junio, cuando ella anunció en sus redes, temerosa: “Tengo miedo de que me pase algo”.

Morena Rial se paseó por muchos programas y ventiló todo tipo de intimidades. Captura TV.

Para More, no había dudas: el choque había sido intencional. Un auto se le había cruzado en su camino y luego de chocarla, el conductor no se detuvo ni para pedirle los datos y huyó a toda velocidad. La mamá de Francesco Ambrosioni lo tomó como un advertencia.

Morena Rial lanzó un mensaje de alerta

Y ahora, a más de un mes de ese momento, Morena hizo un nuevo llamado de alerta a través de un video en vivo en Instagram. Mientras hablaba con sus seguidores, con quien mantiene una fluida comunicación, la mediática dio a entender que no podía seguir hablando de temas espinosos.

“No puedo hablar porque me callan. Después me chocan, me hacen cosas. Me callo la boca, pero…”, denunció More, llevándose el dedo a la boca, antes de ponerse a cantar la canción que sonaba de fondo.

Morena Rial aseguró que la quieren "callar". Captura TV.

En tanto, el drama familiar persiste: su hermana Rocío le puso un bozal legal y cerró filas con su padre. Todo, mientras Morena vive un complicado momento habitacional, con problemas a la hora de mudarse a un nuevo departamento en Buenos Aires, ya que su padre se niega a que viva en Córdoba, donde ella desearía.