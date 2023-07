El Pollo Álvarez se defendió de las acusaciones de Amalia Granata y mostró un violento mensaje

El 11 de julio, Amalia Granata se sentó en el piso de LAM y acusó a El Pollo Álvarez de “conductor nefasto” por haberle dado aire en Nosotros a la mañana, en 2019, a una mujer que la acusó de abusadora de menores.

“Mirá, en el programa ese que tiene El Pollo Álvarez sentaron toda una semana a una loca, una impresentable desquiciada que decía que yo era una pedófila”, lanzó Amalia Granata en el programa de Ángel de Brito mientras hablaban sobre el cruce que Santi Sposato había tenido con Mariel Di Lenarda, panelista ganadora del Martín Fierro por el ciclo que conducía El Pollo Álvarez.

Luego de las fuertes declaraciones de la Granata, Joaquín Álvarez fue interceptado por un cronista de LAM para hacer su descargo. Y el conductor, al momento de justificarse, terminó mostrando un agresivo mensaje de la diputada provincial.

“A mí me incomoda la situación. Yo ya estaba al tanto de eso porque una vez me lo hicieron saber, no sé si Amalia o el marido, Leo (Squarzon)”, respondió el marido de Tefi Russo, en referencia al pedido que le había hecho la pareja de la santafesina en aquel momento.

Amalia Granata disparó contra El Pollo Álvarez en LAM. Captur TV.

Y avanzó, haciendo su mea culpa: “Yo no hablo mal de nadie. Yo me conozco y no tiro a matar. Yo le escribí a Amalia porque tenemos un amigo en común y si me equivoqué en lo que dije o en el invitado, pido perdón”.

Acto seguido, Álvarez señaló que en febrero de 2022 había intentado pedirle disculpas personalmente por lo sucedido en el programa de El Trece, pero ella no sólo no se las aceptó sino que le contestó de muy mala manera con un texto fulminante.

¿Qué decía Amalia en su mensaje? “Ser una mierda de persona no es gratis y tarde o temprano la vida te lo devuelve. Saludos”. “¿Qué querés que te diga? Yo no puedo hacerme cargo de todo, me pone mal que la gente se ponga mal”, siguió el Pollo.

El Pollo Álvarez mostró el mensaje que le mandó Amalia Granata. Captura TV

“Ella se expresa mucho, es verborrágica, muy violenta a la hora de hablar, pero si ella se sintió incómoda, la verdad, le pido perdón”, cerró el conductor, dando a entender que ya no tiene más que hacer ni decir. “Yo sé quien soy, más no puedo hacer”, concluyó.

La respuesta de Amalia Granata a los dichos de El Pollo Álvarez

Tras escuchar al periodista, Amalia insistió en su punto: “Él se hizo el boludo y la siguió llevando una semana a ella y a los abogados de la señora y siguió y siguió con el tema. Me parece que él es un cagón o le importó un bledo el sufrimiento de mis hijos en ese momento, entonces me parece un nefasto”.

Y mirando a cámara, Amalia Granata disparó: “Flaco, las disculpas se piden en el momento, no casi cuatro años después. Y además me llamó porque me escuchó a mí por la radio decirlo casi cuatro años después”.