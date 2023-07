Moria Casán liquidó a Yanina Latorre tras mandarla a “jubilarse”

Parece una mala decisión para cualquiera que conozca el medio ponerse deliberadamente en contra de Moria Casán, reconocida por sus picantes declaraciones y su lengua karateka que, cuando se pone en modo combate, no deja a nadie airoso. Ahora, el objetivo de la furia de La One fue Yanina Latorre, quien se había referido a la vedette como “jubilada”.

En su rol de panelista de LAM (Los Ángeles de la Mañana), la mujer de Diego Latorre no se guarda nada a la hora de opinar con cuanto tema se le cruce por enfrente. En ese sentido, no le tembló el pulso para hablar de Moria Casán, lo que desató la ira del mítico ícono de la televisión argentina.

La guerra entre ambas mujeres tiene un inicio muy claro, una frase desafortunada de Yanina habría sido la que abrió las puertas a la metralleta de declaraciones pesadas con las que Moria acostumbra a dar la batalla mediática y que siempre le valen el festejo de sus fanáticos, celebradores de sus frases sagaces y sus chicanas elocuentes.

En LAM, Yanina había contado detalles sobre la nueva edición del Bailando por un Sueño, el ciclo que será renovado este año y espera volver a ser un éxito de la televisión. “Dijo que Tinelli y compañía, es decir el Bailando, la jubilaron, y esa palabra fue terrible para Moria teniendo en cuenta su trayectoria”, explicó Gustavo Méndez en Implacables.

Sin pelos en la lengua, Moria catalogó a la panelista de maleducada y misógina, al ser consultada por trabajadores del mismo ciclo televisivo. Las palabras no terminaron allí y cada oración sepultó un poco más a la esposa de Latorre, incluso siendo la toma del apellido de su pareja uno de los motivos de chicana.

“Es una grosera mediática y es una mina que liga todo a la ideología”, declaró haciendo referencia a la pública aversión que siente la angelita por cualquier tema relacionado al sector kirchnerista. “Ella dice que yo me agarré con ella por Galmarini...”, explicó haciendo cargo a Yanina de atacarla más por cuestiones políticas, que por algo referido a su carrera.

Luego, Moria se encargó de ponerse en la vereda de enfrente en lo que a pensamiento se refiere y expresó: “Yo no tengo ideología, mi amor, yo soy Casanística. Nunca dependí de nadie y no soy 'señora de...' ni 'nadie de...' como ella que se llama Latorre, que se llame Yanina LAM y me deje de joder”.

“A mí me parece que es una mujer que tiene una misoginia muy fuerte y que eso lo expresa a través de una histeria que, si la puedo insonorizar, la insonorizo, solamente eso. Todos los detalles de más son de ella. Yo no la ataqué ni nada, ni le dije que era mayor, es una mina que no escucha y que no está bien de la cabeza. Es una grosera", cerró la histórica figura de la televisión nacional.