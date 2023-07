La advertencia que recibió Juan Darthés si regresa a la Argentina

El pasado 13 de mayo la Justicia de Brasil absolvió a Juan Darthés en la causa por abuso sexual denunciada por Thelma Fardin. Tras conocerse el fallo, su abogado, Fernando Burlando, expresó: "Se lo condenó y se lo desterró. Fue sometido a una investigación no solamente de un país como Nicaragua, donde directamente el Estado de Derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil".

Como era de esperarse, las repercusiones no se hicieron esperar. Fue la propia Fardin quien hizo referencia a lo sucedido: Todo es un mamarracho. Es un tipo que no aceptó responder preguntas en el juicio, porque si lo sacaban de su discurso armado se pisaba porque sabe perfectamente lo que me hizo. Seguirá mintiendo. Denunciarme no puede, porque no hay jurisprudencia", opinó.

Ahora le tocó el turno a María Valenzuela. La actriz, quién compartió elenco con Darthés en la tira Dulce Amor, opinó en Socios del Espectáculo (El Trece) sobre el posible regreso del actor a la Argentina.

María Valenzuela.

"Creo que está todo en una licuadora y es una ensalada terrible. Es culpable, por más que lo hayan absuelto es culpable. El juez dijo las cosas que pasaron pero que no estaba filmado", expresó la actriz en un móvil para el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Además, Valenzuela recordó las acusaciones de Calu Rivero: "Salí a apoyarla porque yo sabía toda la verdad. Me llamaron, intimaron y me dijeron cómo la defendía a ella y no a Darthés. Pero defendía la verdad. Creía en ella, creo en ella. Vino a mi camarín, me contó lo que pasó".

Finalmente, disparó contundente: "Le recomiendo que no venga a la Argentina porque no creo que la vaya a pasar bien".