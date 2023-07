El sorpresivo mensaje de Luis Ventura a Wanda Nara: "Me siento responsable de..."

Hace unos días que todo es conmoción y hermetismo en torno a la salud de Wanda Nara, que la semana pasada debió suspender sus vacaciones por fuertes dolores abdominales. Wanda quedó internada, se hizo estudios y los resultados dieron mal. Y luego de que Jorge Lanata informara que la mediática padecería leucemia, Luis Ventura se proclamó en Secretos Verdaderos.

Emocionado por la situación, Luis Ventura le dedicó un largo informe a Wanda Nara en el programa de América en el que repasaron los acontecimientos de la última semana. Desde que la mediática se alzó con el premio Martín Fierro, hasta que su entorno cercano cerró filas mientras se especula un grave diagnóstico.

Y mientras Maxi López llegaba al país para acompañar a sus hijos y Mauro Icardi le dedicaba un tierno posteo a su esposa, Luis Ventura aprovechó el aire para dejarle un cariñoso mensaje a la artista, a quien vio crecer como mediática desde sus años en la revista Paparazzi e Intrusos.

“Quiero dejar un mensaje, no sólo a Wanda, a quien siempre consideré una especie de sobrina, y me siento responsable de muchas de las cosas logradas y alcanzadas por ella”, arrancó Ventura al cierre del programa, en referencia a los primeros pasos de la rubia.

Wanda Nara atraviesa un mal momento de salud y todo es hermetismo en su entorno. Instagram Wanda Nara.

“Ante todo, sé que ella es una buena persona”, señaló el periodista, y avanzó, conmovido: “Ante todo, yo la quiero y le deseo lo mejor, más allá de todo lo que se está diciendo. No sé si es cierto o no. Eso lo sabrá su familia, de donde espero tener la posibilidad de enterarme, realmente, cuál es su estado de salud”.

Y Luis cerró: “Le mando un beso muy grande, no sólo a ella, sino a todos los integrantes familiares. Y que sepan que, en este programa y en mí, tenemos siempre la posibilidad de ayudar y acercarnos en la necesidad o en la angustia. Acá estamos”.

Marina Calabró habló de su cruce con Jorge Lanata por la salud de Wanda Nara

El tratamiento de la noticia de la salud de Wanda Nara generó especial controversia luego de los dichos de Jorge Lanata, actitud que fue repudiada e incluso criticada por Marina Calabró, su compañera en Lanata sin filtro, quien se le plantó al aire y luego habló sobre sus diferencias.

“La verdad es que él se mandó solo y yo no comparto”, dijo Calabró, al ser consultada sobre el entredicho que tuvo con el conductor de Radio Mitre: “Pero la ventaja de laburar con Jorge Lanata es que se lo podés decir y que no pasa nada. Podemos pensar distinto”. Wanda Nara el domingo 9 de julio, su última aparición pública en los Martín Fierro. Instagram Wanda Nara.

Luego, Marina destacó la libertad que tiene a la hora de trabajar con Jorge Lanata. “Obviamente que él lo dijo, es su programa y prima su criterio, pero no es el mío. Y él no me pide que piense como él. En ese sentido, creo que se trata de respetarnos, en la diferencia en este caso”, concluyó.