Qué se dijeron cara a cara Coti con Karina La Princesita tras su "noche de amor" con El Conejo de GH

Durante la emisión del último Gran Hermano millones de personas se sumaron al reality de forma constante y el final del programa no fue suficiente para que los fanáticos le perdieran el rastro a sus jugadores favoritos. Ahora, un nuevo rumor envuelve a una de las parejas que dejó la edición, Coti Romero y Alexis "Conejo" Quiroga, quienes actualmente se encuentran separados y una tercera en discordia, Karina La Princesita.

Cabe destacar que todos los exparticipantes del reality show se encuentran disfrutando de su fama tras la salida de la casa más famosa del mundo, entre eventos, canjes y ofertas laborales. Mientras algunos intentan aferrarse a lo poco que queda de su fama, como es el caso de Juliana, Cata y Maxi, otros despiertan rumores en cada paso que dan, como Julieta, Marcos, Coti y El Conejo.

Tras la ceremonia de los Premios Martín Fierro, en los que la edición 2022/2023 de Gran Hermano se llevó el Oro, varias figuras del mundo del espectáculo decidieron continuar la fiesta y seguir celebrando la fiesta de la televisión en un after que terminó una hora y media después de la medianoche.

Sin embargo, no todas las celebridades terminaron la noche de disfrute en ese momento, sino que siguieron la fiesta hasta mucho más tarde, como es el caso de Marcos Ginocchio y del Conejo Quiroga, a quienes vieron saliendo del Hotel Hilton de la mano de Karina La Princesita.

“Karina estuvo y se fue con un ex Gran Hermano de esta última temporada. Aparentemente, otro ex GH les hizo el aguante y los llevó en el auto. Estamos hablando de Karina la Princesita y el Cone. Se fueron los tres con Marcos Ginocchio, él los llevó”, contó Pampito en 'Mañanísima', despertando los comentarios sobre un posible affaire entre ambas figuras.

Luego, el panelista decidió sumar picante a sus declaraciones e incendiar las redes: “Se fueron tipo cinco o seis de la mañana, ya estaba amaneciendo. Dicen que se fueron a la casa de Karina. La información que anda dando vueltas es que ella se fue con el Cone, Marcos solo les hizo el aguante. Capaz igual sólo fueron a tomar un café o a divertirse”.

El Conejo, recientemente separado de Coti, aclaró la situación y explicó: “Acompañamos a Karina hasta el hotel y nos estaban esperando unas fans con Marcos así que estuvimos ahí con las fans afuera hasta que llegó el auto y me fui. Marcos también se quedó en el hotel... No pasa nada, no hay que buscar bocado donde no hay. Me da risa. Karina entró sola al hotel y, fácil, estuvimos como 30, 40 minutos por las fanáticas”.

La historia no terminó allí porque el inminente encuentro entre Karina y Coti Romero llegó en medio de la Fiesta Bresh y, mientras todos se preparaban para una danza de filosas actitudes por parte de la correntina, incentivadas por las habladurías, nada resultó según lo esperado. La exhermanita fue amigable con la cantante, se sacó una foto con ella e incluso la compartió en sus historias de Instagram, donde escribió “Te amo”, etiquetando a Karina.