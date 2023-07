Cuántos kilos bajó Coti Romero por la depresión tras separarse de El Conejo

Mientras se prepara para su debut en el Bailando por un Sueño, Coti Romero habló de cuánto le afectó la separación con El Conejo Quiroga, con quien comenzó su relación en la casa de Gran Hermano.



En una visita a LAM, donde volvió a ser angelita invitada, la joven correntina contó los motivos por los cuales se rompió la relación. “Creo que ninguno de los dos estaba acostumbrado a todo esto y me parece que es lo que le pasa a la mayoría. Por ejemplo, creo que a Agus también le pasa”, explicó.



“Al principio, cuando uno sale de la casa, dice: ‘Bueno, puedo con todo’, pero luego se da cuenta de que no”, agregó Coti Romero sobre lo que significa encontrarse de repente con una popularidad tan grande como la que les dio el reality.



Ante la afirmación de Ángel de Brito de que la fama los desbordó, Coti Romero no le escapó a esa idea y reconoció: “Está bueno que no acepte que la fama nos desborda. Porque por ahí yo decía: ‘Puedo con todo, porque siempre pude con todo’. Y de repente me di cuenta de que no”.



“Me di cuenta de que tenía que tratarme, hacer terapia y no está mal eso. Está bueno que se visibilice, porque hay algunas personas que piensan que está mal o que es para locos. Es muy importante la salud mental”, sostuvo la joven correntina.



Asimismo, Coti Romero fue más sincera que nunca, reveló que la separación la afectó más de lo que imaginaba y contó cuántos kilos bajó en este tiempo. “Si bien perdí como 7 kilos, pasé un momento re difícil. Ahora me valoro mucho más y me volví a encontrar de nuevo con lo que era”, confesó.

Coti contó cómo la afectó y cuántos kilos bajó con la separación de El Conejo.



Por último, explicó en qué otros aspectos fue sufriendo algunos cambios y de qué manera buscará volver a encontrarse con ella misma, con la versión que pudo mostrar en un primer momento durante su estadía en Gran Hermano.



“Traté de encontrarme de nuevo, porque sentía que me estaba perdiendo, como que no tenía esa chispa como cuando no estaba en los medios en su momento o cuando había arrancado recién Gran Hermano”, cerró Coti Romero.