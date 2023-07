El cambio físico que sufrió Coti Romero por su separación con El Conejo

Una vez más, Coti Romero se sentó en el estudio de LAM, el programa de Ángel de Brito, como Angelita invitada. En esta oportunidad, la ex Gran Hermano habló de su relación terminada con El Conejo Alexis Quiroga.



“¿Por qué se separaron?”, le preguntó el conductor del programa de América a la joven correntina. “No fue algo puntual, pero fueron problemas innecesarios que veníamos teniendo”, contestó.



“El problema es que ninguno de los dos estábamos acostumbrados a todo esto”, agregó luego Coti Romero, en referencia a la fama y popularidad que alcanzaron al salir del reality, cuya final midió 30 puntos de rating.



“Los desbordó la fama”, acotó Ángel de Brito, tras los dichos de la invitada. “Se podría decir que sí, pero está bueno que uno acepte eso. Yo decía: ‘Puedo con todo porque siempre pude’. Y de repente me di cuenta de que no”, confesó Coti Romero.



“Me di cuenta de que tenía que tratarme, empezar a hacer terapia. La verdad es que entendí que es muy importante la salud mental”, reconoció la ex participante de Gran Hermano, que estará también en el Bailando por un Sueño.



Asimismo, Coti Romero se sinceró y, en una declaración muy sentida, contó cómo le afectó físicamente la separación con el Conejo Quiroga, con quien había formado una relación desde muy temprano dentro de la casa.

Coti Romero y El Conejo están separados.



“Perdí como siete kilos. Pasé un momento re difícil. Ahora me valoro mucho más y me volví a encontrar de nuevo”, confesó Coti Romero, visiblemente conmovida en su nueva visita a LAM, en América.



Por último, le preguntaron si la ruptura con el cordobés era definitiva o no. “Creo que uno nunca sabe. Todavía los dos nos queremos muchísimo. Nos preocupamos el uno por el otro, pero no sé. Hoy por hoy todavía no pude hablar con él de todas las cosas que fueron pasando”, cerró.