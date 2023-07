La guerra que inició Jorge Rial contra Luis Ventura: por qué le hace juicio

De un amor sostenido, extenso, perdurable que los llevó a caminar a la par por el sendero de la profesión y la vida a un presente de enemistad, de conflicto en ciernes y confrontación manifiesta. Jorge Rial y Luis Ventura vuelven a protagonizar un capítulo controversial.

El creador de Intrusos acaba de activar una movida judicial peculiar, que se direcciona en atacar a todos aquellos que informaron sobre sus peleas con Morena Rial y ahí direccionó su ira, porque se filtró que pretende iniciar un juicio contra América, Karina Mazzocco y su ex socio.

Sí, Jorge desea llevar a los tribunales todo el ruido mediático y para eso acelerará a fondo contra la casa en la que creció en pantalla y sobre todo aquel hombre que supo ser su amigo y ladero fiel. Así lo informaron en Socios del espectáculo, el ciclo de eltrece.

En ese programa, Rodrigo Lussich exteriorizó esta guerra: “Se viene un juicio por dos bandas, civil y penal, contra Karina Mazzocco, Luis Ventura y varios miembros del directorio de América. Y hoy hay una mediación que va a ser por la tarde y por zoom, aunque ya sabemos que va a fracasar”.

En cuanto a los detalles de la búsqueda de Rial, Adrián Pallares contó: “Lleva adelante el tema penal, por calumnias e injurias. Y Rial prefiere no llegar a un arreglo con Karina Mazzocco, ni con Luis Ventura, ni con las autoridades de América. Él quiere ir a un juicio directo y que esto sienta un precedente”.

Rial llevará a juicio a Luis Ventura.

Por su parte, Luis Ventura también abordó toda esta problemática y manifestó con total claridad lo que acontece con su ex socio. "Me está mandando cartas documentos, me está toreando todo el tiempo, me está molestando y vive metiéndose en mi vida todo el tiempo. No soy ningún tonto, hay límites”, sostuvo.