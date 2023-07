Luis Ventura, durísimo contra Jorge Rial: "Agarra un Tramontina y sale corriendo..."

La relación entre Luis Ventura y Jorge Rial está transitando su peor momento. Cuando parecía que las cosas volverían a estar bien entre ellos, ahora volvió a estallar la polémica con declaraciones muy duras.



En una entrevista con Esteban Trebucq, en A24, Luis Ventura disparó con munición gruesa contra su ex amigo. “Estoy caliente porque me enteré a través del abogado del canal que Jorge Rial está enojado porque dice que yo no recibo las cartas documento”, comentó el periodista.



“Pensé que te habías amigado. ¿Cómo estás con Jorge?”, acotó el conductor. “Como el orto”, respondió Luis Ventura. “Al final se sacó la máscara. Ahora me queda claro. Cada vez más boludo está”, agregó.



“En lugar de evolucionar, involuciona. Se ve que los 10 minutos allá arriba le hicieron mal. Le manda una carta documento a alguien que ni siquiera lo tocó. Hice todo lo contrario. Lo protegí por todos lados. Y tengo que escuchar un audio en el que dice que soy una mierda”, explicó el panelista de A la Tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América.



“Me jode porque creo que yo no me merezco esto. No me merecía que me dedicara todo un capítulo, a mí y a mi familia, en su libro. No me merezco que me diga que soy una mierda. No me merezco que me mande una carta documento. Lo voy a demandar penal y civilmente”, añadió Luis Ventura.

Jorge Rial y Luis Ventura, en la última foto que se sacaron juntos. Foto: @jrial.



“¿Por qué delito, Luis?”, quiso saber Esteban Trebucq. “Vamos a ver. ¿Quiere ir a Tribunales? ¡Vamos! Y si lo quiere arreglar en la esquina, lo arreglamos en la esquina también”, sostuvo Luis Ventura, invitando a pelear a Jorge Rial.



“¿Te cagás a trompadas con él?”, preguntó nuevamente el conductor. “No aguanta. Agarra un tramontina y sale corriendo, si es lo único que sabe hacer. Ya punteó a un pibito, al que casi lo pasa para el otro lado”, aseguró Luis Ventura.