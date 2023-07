Sofía Morandi reveló la vergüenza que pasó cuando su madre le leyó el diario íntimo

En una entrevista distendida con Fer Dente, en la pantalla de América, Sofi Morandi contó cómo fue el vergonzoso momento que pasó cuando su madre leyó su diario íntimo y la terminó castigando.



Para entrar en tema, el conductor de Noche al Dente dio el pie para que la invitada contara los detalles de aquel incomodísimo momento, que seguramente más de un adolescente habrá transitado.



“La mamá de Sofi hizo eso que los padres nunca saben si hay que hacer o no hay que hacer, que es… ¡Leyó el diario íntimo de la criatura! Parece que tuvo que llamar al SAME neuquino. ¿Qué leyó tu mamá?”, dijo Fernando Dente.



“Era muy intensa. Leyó cosas muy íntimas. Hasta el día de hoy me da un poco de bronca. Yo me escapaba. Decía que iba a un lugar e iba a otro. Previas, todo el tema alcohol”, comenzó respondiendo Sofi Morandi.



“Decía: ‘Hoy me chapé a tal’, ‘hoy hice esto con tal’. Nombre y apellido. ¿Por qué? Me servía mucho para descargar. ¿Por qué escribía todo?”, agregó la actriz Sofi Morandi, que confesó que aún se sigue haciendo la misma pregunta.

Sofi Morandi recordó cómo fue el momento vergonzoso que pasó cuando su madre leyó su diario íntimo. Foto: captura de TV.



En ese momento, Fer Dente quiso saber cómo siguió aquella historia y cuáles fueron las repercusiones en su casa. “Volviste y, ¿cuánto tiempo estuviste castigada?”, le preguntó el conductor del programa.



“Un mes. Y me acuerdo de la primera salida después del castigo. Porque fue como volver a nacer”, confesó Sofi Morandi, quien hoy, aunque diga que sigue enojada con su mamá por aquella actitud, lo recuerda con mucho humor.