El hermano de Luis Ventura fulminó a Jorge Rial: “El que traiciona una vez…”

Todo tiene un final. Lo que parecía una amistad, casi fraternidad inquebrantable, entre Luis Ventura y Jorge Rial finalmente concluyó con ambos conductores enfrentados públicamente en un conflicto que aparentemente no tiene punto de retorno.

Lo que parecía la dupla de mediáticos perfecta, tuvo su fin luego de muchos años exitosos y Ventura fue quien explicó los motivos en el programa de Polémica en el Bar. “La relación se cortó porque él se hizo millonario y yo seguí viviendo en la misma casa que antes”, sostuvo.

Luis no se olvida del cambio en la relación, por eso explicó el punto que rompió todo: “Fue el quiebre cuando fui a laburar con Moria Casán, cuando hice lo de Panam, cuando fui a ver al Papa al Vaticano, cuando le hice la nota a Carlos Tévez… En algunas cosas era empleado de Rial, no éramos socios”.

Pero en el medio del tire y afloje entre ambas personalidades, quien lanzó con munición gruesa fue el hermano de Luis, Carlos Ventura, quien recordó sus inicios y luego se despachó del conductor de Argenzuela.

“La vida te va dando tu propio derrotero. Luis empezó con el periodismo y dejó cinco materias para recibirse de ingeniero electrónico (..) Luis siguió con su profesión , yo fui corresponsal de guerra y mal no nos fue”, detalló.

El fotógrafo no se olvidó de la guerra entre su hermano y Jorge Rial: “Por mi hermano doy la vida. No voy a nombrarlo (a Rial) porque sé el daño que le causó a mi hermano. Sé en qué situación estuvo mi hermano en su momento, en el fondo del tacho”.

“En la vida vos y yo podemos ser amigos, nos podemos soltar la mano y cada uno podrá seguir su camino, pero no hay peor cosa que siendo amigos me digas: ‘¿Es muy hondo el precipicio?’, y después me empujás”, expresó tajante.

La recomposición de la amistad parece una utopía en la consideración de Carlos: “Creo que nunca podría hacer una reconciliación. Lo que pasa es que mi hermano tiene otra manera y otros caracteres de ver la óptica de vida. Yo considero que la persona que te traiciona una vez, te vuelve a traicionar”.