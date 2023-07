Alexis Quiroga explicó por qué borró su descargo contra Telefe por quedar afuera del Martín Fierro

El domingo 9 de julio, Gran Hermano fue distinguido con el Martín Fierro de Oro y quienes estuvieron en representación del reality de Telefe estallaron de alegría en el escenario. Pero varios integrantes del show, como Alexis Quiroga, Maxi Giudici o Coti Romero, no pudieron subir a recibir el premio por una simple razón: no fueron invitados.

Furioso al quedarse afuera, al igual que muchos de sus compañeros, Alexis, “El Conejo”, agarró el celular y publicó un descargo contra Telefe en el que reivindicó la importancia de cada uno de los participantes en el boom del reality que arrasó con todo.

"Por más que no nos nombraron, acá está el team que hizo ganar el Martín Fierro de Oro. Los 20 participantes de esta edición 2022/2023", escribió el cordobés en sus redes, mensaje que luego borró. "Bunny arrepentido, se la hicieron borrar", dijo Ángel de Brito en Twitter. Pero luego, el ex novio de Coti explicó sus razones.

Si bien no pudo estar en la premiación, el Conejo y otros ex hermanitos festejaron en el after de los Martín Fierro, donde la pasaron bomba a pura fiesta, según contó un un móvil de LAM con Maxi, recientemente separado de Juliana Díaz.

Gran Hermano recibió el Oro y ni Alexis Quiroga ni Maxi Giudici fueron invitados. Captura TV.

"Estuve en la fiesta post Martín Fierro y fue una locura. Estamos muy contentos y muy felices, creo que también somos partícipes de lo que se ha generado, así que contento", le dijo el joven cordobés al cronista Santi Sposato.

Su compañero, por su parte, contó que no quiso ver la transmisión por las ganas que tenía de estar ahí. "Y no me llegó ninguna invitación ni nada. Para evitar sentir esas ganas al 'vicio', directamente preferí no verlo", indicó Maxi.

El Conejo reveló sus razones para eliminar su fuerte mensaje

Y luego Quiroga tomó la posta y explicó por qué decidió expresar su impotencia a través de un descargo que acto seguido eliminó: "Me tocó un poco las ganas de estar. Es entendible que solo tengan que estar algunos por un motivo de lugar".