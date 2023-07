La primera foto de Silvia D’Auro tras el escándalo de Morena Rial: dónde está

Encendió la llama de una bomba. Morena Rial protagonizó un escándalo mediático sin precedentes, al sentarse en diversos programas de televisión y sacar trapos al sol de su padre Jorge Ria. En esa batería de revelaciones picantes, la influencer también disparó contra Silvia D’Auro.

La ex esposa del creador de Intrusos ofició de madre adoptiva de la joven, dado que firmó los papeles en ese instante en que aterrizó en la vida del periodista. Morena no guarda ni un gramo de buenos recuerdos de esta mujer, con la que no se relaciona hace años.

De hecho, Rial describió una gama gigante de circunstancias horrendas que padeció, ya que aseguró que fue víctima de violencia física y psicológica de D’Auro. Los relatos se convirtieron en una materia estremecedora, por la crueldad que la joven asegura que sufrió de quien se suponía ocupaba el rol de su madre.

Dauro en su época de crianza de Morena.

Dentro de esos testimonios, Morena narró episodios horribles, por eso contó: “Me decía que nunca me tendría que haber sacado de la villa. A mí me quemaba con cera. No tengo ni un momento lindo con ella. Me remarcaba que el único día que tal vez podía quererme era el domingo”.

En otras de sus declaraciones, la hija de Jorge Rial manifestó: “Un día nos mandó a comprar pan con Rocío y nos comimos dos. Ella pesó la bolsa y al darse cuenta de que había menos de lo que pidió nos pegó. A Rocío le metió una piña. También me quemaba el cuerpo con cera”.

En definitiva, D’Auro volvió al foco de la tormenta y los medios intentaron averiguar su paradero, porque hace años que nadie sabe nada de su cotidianidad. Hasta que Ángel de Brito encontró un documento revelador, dado que publicó una foto de la ex esposa del conductor.

La foto de Silvia en Europa

El hombre de LAM subió la instantánea a Twitter y escribió: “La más viva de todas”. En ese posteo se percibe a Silvia en un lugar paradisíaco del mundo, la Fontana di Trevi, en la ciudad de Roma, por lo cual se puede interpretar que no le afectó en lo más mínimo todos los testimonios de Morena.