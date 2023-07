Iván “Chiquito” Carino, el deportista de élite que colgó los remos por el teatro

Después de haber cumplido su gran objetivo (doble medalla de Oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019), el deportista de élite Iván “Chiquito” Carino colgó los remos. “Me retiré como remero de la selección nacional sabiendo que podía seguir 10 años más. Pero yo tenía otro objetivo también, el artístico”, cuenta en diálogo con MDZ.

Hoy, no solo se lo conoce por haber sido 27 veces campeón nacional y seis veces campeón sudamericano. Sino también, por la alegría que lleva a los más chicos. “Dejé de remar en el agua y ahora la remo en el escenario”, dice entre risas. Es que el joven cambió el deporte por otra de sus pasiones, el teatro infantil.

En días, Chiquito Carino estrena 'Mundo Chiquito: El Poder de la Imaginación' / Foto: Gabriel Losada

Ahora, está a días de estrenar en calle Corrientes Mundo Chiquito: El Poder de la Imaginación, su nuevo espectáculo que, por primera vez, presentará todos los días durante las dos semanas de vacaciones de invierno. En escena lo acompañará un “talentoso y muy groso” grupo de bailarines y titiriteros. Y sobre este nuevo desafío, indica: “Estoy entrenando casi igual que cuando era remero. Estoy a full ensayando coreografías, con las clases de canto y de actuación”.

Su pasión por el mundo artístico nació en 2011 cuando volvió de un Mundial. Ya había hecho un curso de guardavidas, de personal trainer y de masajista deportivo. Pero ese año, admite, lo único que hizo fue remar y necesitaba un cable a tierra. “Hice un curso de chef un tiempito, pero después conocí un circo en San Fernando. Empecé haciendo un poquito de trapecio, acrobacia en dúo y me di cuenta que a todo lo que hacía frente al público le metía humor”, señala.

Así, incursionó en el clown y trabajó como payamédico. Sin embargo, no fue hasta 2013 que lo llamaron para animar fiestas infantiles y encontró lo que lo apasionaba. “Cuando conocí el mundo infantil me encantó. Me di cuenta que tengo un humor que me queda cómodo para el público infantil y me divierte mucho jugar con ellos. De a poquito me fui más para el lado del teatro y bueno… acá estamos con nuestro nuevo espectáculo”, agrega.

Iván Chiquito Carino: "Dejé de remar en el agua y ahora la remo en el escenario” / Foto: Gabriel Losada

Y Chiquito, apodo que nació como un chiste por su gran estatura (mide más de 1,90 m), también es youtuber. En 2021 armó su propio estudio de grabación para crear y subir semanalmente contenido a su canal. Ya tiene cargados en la web más de 60 videos de aventuras, humor, canciones y coreografías. “Propongo siempre mi juego, que tengan mi impronta. Los guiones los hacemos con un amigo mío que es actor, Ramiro Delgado. Estamos aproximadamente hora y media, 2 horas para escribir videos de 5 minutos. Vamos viendo qué mensaje se puede transmitir, qué se puede enseñar y también, hay vídeos jugando. Lo mismo pasa con las canciones”, expresa el artista que tiene sus melodías en Spotify.

Además, a futuro sueña con tener su propio programa en la pantalla chica. “Me encantaría, me gusta mucho la televisión. Después de los Juegos Panamericanos del 2019 me hicieron muchas notas como deportista y en una me dijeron que les gustaba cómo daba en cámara y me preguntaron si me animaba a grabar un programa piloto como co-conductor. Ese proyecto se cayó por la pandemia y me quedé con las ganas. Estaría bueno buscar el lado de Chiquito jugando, enseñando, tener invitados… sería un desafío muy lindo e interesante”, cierra.

Para agendar

Mundo Chiquito: El Poder de la Imaginación

Estreno. Del 15 al 30 de julio, 16 horas, en el Teatro Multiescena CPM (Av Corrientes 1764, Buenos Aires). Entradas en Plateanet.