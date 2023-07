Caramelito contó qué hizo el Indio Solari por su hermano Martín en sus últimos días

Cecilia “Caramelito” Carrizo continúa con el doloroso duelo de haber perdido a su hermano Martín, baterista y gran amigo del Indio Solari, quien presentó batalla frente a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) durante seis años.

Justamente la reconocida presentadora infantil habló de su relación con Martín Carrizo y del vínculo inquebrantable que sostuvo con el famoso cantante hasta sus últimos días. “Mirá si no le mandaba mensajes todos los días cada cinco minutos, creo que lo hacía para que no perdiera la magia lo que él sabía que le causaban sus mensajes”, describió.

Durante los últimos años, el baterista y su hermana apostaron a un tratamiento experimental, que constaba de unas inyecciones semanales por el valor de tres mil dólares, para el cual decidieron intentar llevar a cabo una recaudación entre sus amigos, colegas y fanáticos.

Caramelito recordó con emoción lo que fue esa colecta en la que, sorpresivamente, a los 20 días logró cubrir con los gastos: “Dije ‘voy a pedir 100 pesos’. Muchos me decían: ‘vas a tardar 20 años’. Puse el mínimo valor posible porque lo que yo estaba buscando era amor, no plata”.

Martín no solo tuvo el sostén de su hermana menor, sino que sus colegas y compañeros de ruta lo acompañaron en el peor momento. Por eso, Caramelito narró el gesto emotivo de la banda de Solari: “Un día me llamó Gaspar de Los Fundamentalistas y me dijo: “Cecilia, vamos a hacer un show para Martín”.

“Ese fue el Indio -sostuvo Caramelito- El Malvinas Argentinas puso el estadio gratis, las luces, los operadores.. toda la gente yendo a trabajar para regalarle todo a él (...) Lo que hicieron por él no tiene cálculo”, expresó

La conductora resaltó la importancia del Indio Solari para su hermano y graficó: “Yo creo que él (Solari) no tiene ni idea. Fue tan importante para mi hermano desde el amor que le dio, desde el sostén. Fue increíble para él”.

Las caricias al alma y el recuerdo de su hermano son la fuente de energía para Caramelito, por eso reflexionó: “Algo de él quedó en mi. Hay cosas muy fuertes, que yo sé que está conmigo. Lo sé y lo sé”. El relato estremecedor y la memoria de una hermana que nunca bajó los brazos.